El Niño ya está instalado: qué puede pasar en cada región y por qué el Litoral está bajo mayor vigilancia

El Niño 2026 ya está instalado en el Pacífico ecuatorial y tiene más de 90% de probabilidad de alcanzar una intensidad muy fuerte. El Litoral y el NEA presentan la señal más clara de lluvias superiores a lo normal, aunque los especialistas advierten que esto no anticipa inundaciones.
El Niño 2026 ya está instalado en el Pacífico ecuatorial y tiene más de 90% de probabilidades de alcanzar una intensidad muy fuerte durante lo que resta del año, con un pico previsto hacia fines de 2026 y persistencia hasta febrero de 2027, según las proyecciones de la Organización Meteorológica Mundial (OMM).
El fenómeno comenzó a modificar la circulación atmosférica sobre el sudeste de Sudamérica. Los antecedentes indican que ocho de cada diez episodios de El Niño dejaron precipitaciones superiores a lo normal en esa región, mientras que algunas de las grandes crecidas del río Paraná coincidieron con eventos intensos, como los registrados en 1982/83 y 1997/98.
De ser así, este será El Niño el más fuerte registrado.
Sin embargo, la intensidad prevista no implica que esos antecedentes vayan a repetirse. El Niño modifica las probabilidades de determinados escenarios meteorológicos e hidrológicos, pero no permite anticipar con precisión cuánto lloverá, qué altura alcanzará un río o qué ocurrirá en una localidad determinada.
El Litoral, la región con la señal más marcada
Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa aparecen entre las provincias donde la influencia de El Niño resulta más clara. Para el período comprendido principalmente entre noviembre y marzo aumenta la probabilidad de precipitaciones por encima de los valores habituales.
Esto no significa que vaya a llover de manera permanente. El escenario plantea una mayor posibilidad de episodios de precipitaciones abundantes que, dependiendo de dónde y cómo ocurran, podrían generar anegamientos y respuestas hidrológicas importantes en la cuenca del Plata.
La atención también estará puesta sobre los ríos Paraná y Uruguay. Ambos responden de manera diferente: el Uruguay suele experimentar crecidas más rápidas, con aumentos que pueden producirse en períodos breves, mientras que el Paraná presenta procesos generalmente más lentos, extensos y previsibles.
Por qué El Niño no significa automáticamente inundaciones
Los antecedentes muestran que no todas las grandes crecidas estuvieron relacionadas con este fenómeno climático. La importante creciente del Paraná registrada en 2014, por ejemplo, ocurrió bajo condiciones neutrales del Pacífico.
Del mismo modo, las inundaciones urbanas más graves de las últimas décadas en Argentina no estuvieron necesariamente asociadas con El Niño. Varias se produjeron durante períodos neutrales, lo que demuestra que la vulnerabilidad de las ciudades, el drenaje, la intensidad de las precipitaciones y las características del territorio también resultan determinantes.
Por eso, los especialistas desaconsejan extrapolar directamente lo ocurrido durante El Niño de 1982/83 o 1997/98. Tampoco existe sustento para anticipar alturas específicas del Paraná únicamente a partir de aquellos antecedentes.
Qué puede ocurrir en Cuyo y la región pampeana
Fuera del Litoral y el NEA, las señales son menos contundentes. Los pronósticos trimestrales contemplan probabilidades de precipitaciones superiores a lo habitual en sectores del oeste de Cuyo, La Pampa, el sudoeste bonaerense y el noreste patagónico, aunque la relación con El Niño resulta menos marcada, publicó Meteored.
En estas regiones, asociar directamente un episodio de El Niño con inundaciones puede conducir a conclusiones equivocadas. La cantidad de humedad disponible, la topografía, las condiciones previas del suelo y la infraestructura de drenaje pueden hacer que dos localidades cercanas tengan consecuencias muy diferentes frente a una misma tormenta.
En buena parte del país, uno de los factores a seguir será la posible ocurrencia de tormentas intensas, lluvias abundantes y fuertes ráfagas durante la temporada de tiempo severo, que estadísticamente se extiende desde la primavera hasta la primera mitad del otoño. A ello se suma el contexto generado por el calentamiento global.
Entre el escenario mínimo y el más extremo
Un evento de El Niño muy fuerte aumenta determinadas probabilidades, pero no garantiza una mayor cantidad de tormentas ni inundaciones. Por eso, la recomendación es interpretar los pronósticos estacionales como escenarios posibles y no como predicciones puntuales.
Para el Litoral y el NEA, un escenario de menor impacto podría traducirse en una temporada más lluviosa de lo habitual, con crecidas moderadas de cursos de agua y anegamientos puntuales en sectores bajos. En el extremo opuesto aparece la posibilidad, mucho menos predecible, de episodios comparables con temporadas históricas de grandes excesos hídricos.
Uno de los antecedentes más recordados es El Niño de 1997/98. Aquel episodio estuvo asociado a graves inundaciones en el Litoral argentino, con alrededor de 32.800 evacuados y casi 290.000 afectados. Sin embargo, ese registro histórico constituye una referencia y no un pronóstico para 2026/27.
Qué hay detrás de los pronósticos más alarmantes
La posibilidad de un evento excepcionalmente intenso volvió a impulsar en redes sociales y grupos de mensajería referencias a un eventual “Super Niño”, acompañadas en algunos casos por pronósticos de inundaciones catastróficas o alturas específicas para los ríos.
El problema de esas afirmaciones es que la intensidad de El Niño constituye solamente uno de los componentes que determinan las condiciones meteorológicas. El fenómeno altera el contexto climático y aumenta o disminuye probabilidades, pero no establece de antemano cuánto lloverá sobre una cuenca específica.
Por ese motivo, la pregunta central para la gestión del riesgo no pasa solamente por determinar cuántos milímetros podrían acumularse. También resulta necesario analizar dónde caerá esa precipitación, cuál es la capacidad de respuesta del territorio y cuánto tiempo habrá disponible para actuar.
La importancia de los sistemas de alerta temprana
Ante una temporada con mayor riesgo potencial, los sistemas de alerta temprana adquieren especial relevancia. Estos mecanismos no se limitan a instalar sensores o emitir avisos cuando aumenta el nivel de un río.
Su funcionamiento requiere conocimiento previo del riesgo; detección, observación, vigilancia y pronóstico; mecanismos adecuados para comunicar las alertas; y una capacidad de preparación y respuesta que haya sido previamente organizada y ensayada.
La participación de las comunidades también constituye una pieza fundamental. El conocimiento de las marcas de antiguas crecidas, la identificación de zonas vulnerables y los simulacros permiten comprobar si una advertencia puede convertirse efectivamente en una acción preventiva.
Prepararse sin anticipar un desastre
Una red de monitoreo técnicamente avanzada puede resultar insuficiente si una alerta no llega a quienes viven en sectores vulnerables, si el mensaje no se comprende o si la población desconoce cómo actuar frente a esa información.
Por esa razón, la gestión del riesgo debe contemplar diferentes escenarios. Prepararse solamente para la alternativa más probable podría resultar insuficiente ante un episodio extraordinario, mientras que concentrar todos los recursos exclusivamente en el peor escenario podría generar una utilización ineficiente de las capacidades disponibles.
El Niño 2026, en consecuencia, no anticipa un desastre inevitable, pero sí modifica el escenario climático y obliga a incrementar la vigilancia, especialmente en el Litoral y el NEA. La evolución de las precipitaciones, las cuencas y los pronósticos de corto y mediano plazo será determinante para establecer qué impacto tendrá finalmente el fenómeno en Argentina.