Investigación por narcotráfico: seis detenidos y más de $10 millones secuestrados

Una investigación por narcotráfico derivó en 29 allanamientos en Santa Fe, Buenos Aires y Salta. Detuvieron a seis personas, entre ellas la presunta organizadora del grupo, y secuestraron drogas, nueve armas, vehículos, dinero y 42 celulares.
Una investigación por narcotráfico derivó en 29 allanamientos realizados en Santa Fe, Buenos Aires y Salta, donde seis personas fueron detenidas. Los procedimientos estuvieron a cargo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y permitieron secuestrar drogas, armas, vehículos, dinero en efectivo y dispositivos electrónicos.
Según informó el Ministerio de Seguridad Nacional, entre los detenidos hubo tres mujeres y tres hombres. Una de las mujeres fue señalada en la investigación como la presunta organizadora y proveedora de estupefacientes del grupo, que tendría su principal ámbito de actuación en el sur santafesino y conexiones con el norte del país.
Los allanamientos se realizaron en Rosario, Funes, Roldán, Ibarlucea, Granadero Baigorria, Villa Gobernador Gálvez, Pueblo Esther y Carcarañá. También hubo procedimientos en Junín, provincia de Buenos Aires, y Aguas Blancas, Salta.
La investigación comenzó por comunicaciones desde una cárcel
La causa se originó a partir del análisis de comunicaciones de un hombre detenido por narcotráfico en el Complejo Penitenciario de Ezeiza. De acuerdo con la información oficial, en esas conversaciones solicitaba importantes cantidades de estupefacientes a la mujer que posteriormente quedó identificada como principal sospechosa.
Los investigadores determinaron además que las presuntas maniobras eran realizadas en conjunto con otro hombre que también se encontraba detenido. A partir de esos elementos, la investigación avanzó sobre los contactos, movimientos y operaciones económicas de las personas involucradas.
Para reconstruir esos vínculos se analizaron comunicaciones telefónicas, registros de antenas y transferencias de dinero, además de realizarse tareas de seguimiento. Según el reporte oficial, se detectaron contactos frecuentes, reuniones y desplazamientos que serían compatibles con movimientos relacionados con el acopio y distribución de estupefacientes.
Los viajes investigados
Otro de los aspectos analizados fueron los reiterados viajes de la principal sospechosa hacia el norte argentino. Tras esos desplazamientos regresaba a Rosario y localidades cercanas, donde posteriormente se registraban reuniones y movimientos de vehículos entre personas investigadas.
También fueron detectados viajes hacia Villa Carlos Paz, Córdoba, en fechas coincidentes con desplazamientos previamente registrados hacia Aguas Blancas, en Salta. Para los investigadores, esa secuencia reforzó la hipótesis de una posible vinculación entre los viajes y la actividad investigada.
La causa tramita ante la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) Regional NEA, a cargo de Matías Scilabra, con intervención de los fiscales Franco Benetti y Gonzalo Ruggeri.
Qué secuestraron durante los allanamientos
En los procedimientos se secuestraron cinco escopetas, cuatro armas cortas y 420 cartuchos de diferentes calibres. Además, fueron incautados diez vehículos y 1.384 gramos de estupefacientes.
También se encontraron $10.407.000, US$38.700 y cheques diferidos por $9 millones. A esos elementos se sumaron 42 teléfonos celulares, dos notebooks, dos balanzas y dos máquinas contadoras de billetes.
Finalmente, fueron secuestrados cinco equipos de comunicación y documentación que quedó incorporada a la causa. El material será analizado para avanzar sobre el alcance de las operaciones investigadas y determinar si existen otras personas vinculadas.