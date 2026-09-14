Nuevo régimen para cubrir cargos públicos: cómo será el primer concurso y quiénes podrán participar

El primer concurso del nuevo régimen para la administración pública de Entre Ríos será abierto y estará destinado a cubrir el cargo de tesorero de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP). Aunque todavía no se publicó el decreto de convocatoria ni se definió la fecha, desde UPCN estimaron que el llamado es "inminente".

Carina Domínguez, secretaria adjunta de UPCN, explicó a Elonce que el sindicato comenzó a preparar a los trabajadores ante la implementación del sistema. "Queremos explicarles los detalles básicos del concurso y cuáles son los aspectos que hay que tener en cuenta", señaló durante una jornada de consultas.

Según precisó, ya se solicitó la designación de los integrantes del jurado y UPCN incorporará profesionales para esa instancia. "Queremos avanzar para que, antes del inicio del concurso propiamente dicho, podamos tener la información adecuada y acompañar el proceso en los controles que sean necesarios", afirmó.

Un concurso abierto para estatales y postulantes externos

Una de las principales características del nuevo mecanismo es que podrán participar tanto trabajadores que actualmente forman parte del Estado provincial como personas externas que cumplan los requisitos establecidos. "Al ser un concurso abierto porque es de jefatura, se van a encontrar postulantes de la administración pública

y cualquier ciudadano que crea que reúne los requisitos", explicó Domínguez.

La dirigente reconoció que esta modalidad generó inquietudes entre los empleados estatales. En ese sentido, consideró necesario valorar las capacidades adquiridas dentro de la administración. "Hay que señalar las habilidades que adquieren los trabajadores que están dentro del Estado para poder mostrar esas competencias", sostuvo.

(Elonce)

El procedimiento permitirá concursar simultáneamente la vacante de planta permanente y la jefatura. Esta última deberá revalidarse luego de determinado período. UPCN anticipó además que alentará a los empleados públicos a participar para mejorar su situación laboral y acceder a cargos jerárquicos.

Antecedentes, examen y entrevista

El sistema estará dividido en tres etapas: evaluación de antecedentes, examen y entrevista. Domínguez calificó el mecanismo como "ágil" y "claro", aunque remarcó que cada convocatoria deberá contar con un reglamento específico, debido a las diferencias existentes entre los distintos puestos de la administración.

El examen tendrá una incidencia central en la conformación del orden de mérito. Desde UPCN plantearon que los participantes deberían conocer rápidamente su calificación. "Nuestra expectativa es que sea un examen rápido, donde el trabajador después de esa instancia ya conozca el puntaje inmediatamente, para tener mucha claridad y transparencia", indicó.

El jurado estará integrado por representantes del Gobierno provincial, los sindicatos según su representación paritaria y la universidad. Mientras se aguarda el decreto que establecerá requisitos, reglamento y fecha, Domínguez sostuvo que esperan nuevas convocatorias antes de finalizar 2026. "Queremos que concursar para ingresar o ascender sea una política de Estado y no un oportunismo para resolver determinados problemas", concluyó.