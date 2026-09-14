El Gobierno reglamentó la obra social de las Fuerzas Armadas y definió cómo se financiará

El Gobierno nacional aprobó el Régimen Administrativo, Patrimonial, Contable y de Control de la obra social de las Fuerzas Armadas, conocida como OSFA, y estableció una contribución patronal del 8% para financiar su funcionamiento. La medida quedó formalizada mediante el Decreto 986/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial.

La OSFA había sido creada en febrero mediante el Decreto 88/2026 como un ente autárquico bajo la órbita del Ministerio de Defensa. Su conformación se produjo en el marco de la reorganización de las coberturas sanitarias correspondientes al personal de Defensa y de las fuerzas de seguridad.

La norma de creación había establecido que el Poder Ejecutivo debía definir posteriormente el régimen administrativo, patrimonial, contable y de control del nuevo organismo. El decreto publicado ahora completa esa instancia y fija las reglas centrales para su administración.

Cómo se financiará la nueva obra social

Uno de los puntos principales es la determinación de una alícuota del 8% en concepto de contribución patronal. Ese porcentaje se calculará sobre los haberes efectivamente percibidos por el personal alcanzado por el régimen.

La obligación comprende al personal militar en actividad de las Fuerzas Armadas, a los trabajadores civiles que prestan servicios dentro de las fuerzas y al personal civil que desempeña funciones directamente en la obra social de las Fuerzas Armadas.

Con esta definición, el Ejecutivo establece una de las fuentes de financiamiento permanente de OSFA y delimita sobre qué remuneraciones deberá aplicarse el porcentaje correspondiente.

El rol que tendrá el Ministerio de Defensa

El Decreto 986/2026 también faculta al Ministerio de Defensa a dictar las normas complementarias, aclaratorias y operativas que sean necesarias para poner en funcionamiento el régimen aprobado y resolver aspectos específicos de su implementación.

La creación de OSFA forma parte de un proceso más amplio de separación de los sistemas de cobertura sanitaria vinculados a Defensa y Seguridad. El nuevo ente deberá administrar las prestaciones destinadas al personal comprendido dentro de la estructura de las Fuerzas Armadas.

Con la reglamentación publicada este lunes, la obra social de las Fuerzas Armadas cuenta con un marco específico para su administración, el manejo de su patrimonio y sus mecanismos de control, además de una tasa definida para las contribuciones patronales que integrarán su esquema de financiamiento.