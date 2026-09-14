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Sociedad En la modalidad Siempre Sale

Tres apostadores de Paraná, Victoria y San Salvador ganaron más de $20 millones en el Quini 6

Tres apuestas realizadas en Paraná, Victoria y San Salvador acertaron cinco números del Siempre Sale del Quini 6 y obtuvieron más de $20.886 millones cada una.

14 de Septiembre de 2026
Sorteo del Quini 6 de este domingo
Sorteo del Quini 6 de este domingo

Tres apuestas realizadas en Paraná, Victoria y San Salvador acertaron cinco números del Siempre Sale del Quini 6 y obtuvieron más de $20.886 millones cada una.

Tres apostadores de Entre Ríos ganaron más de 20 millones de pesos cada uno en el Quini 6 durante el sorteo realizado este domingos. Los afortunados acertaron cinco números de la modalidad Siempre Sale y realizaron sus jugadas en agencias de Paraná, Victoria y San Salvador.

 

Según la información brindada desde el IAFAS a Elonce, los tickets ganadores fueron confeccionados en la agencia Nº1346 de Paraná, en la tómbola N°841 de Victoria y en la N°662 de San Salvador. Cada apostador obtuvo exactamente $ 20.886.795 al compartir el pozo del Siempre Sale con otros 21 ganadores de distintos puntos del país.

 

En tanto, ninguno de los apostadores logró quedarse con los importantes pozos de las modalidades Tradicional, La Segunda y Revancha.

Los números del sorteo del Quini 6

 

En el sorteo Tradicional salieron el 37-22-05-29-08-34. No hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo miércoles $2.481.211.505.

 

Asimismo, en el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 04-39-20-42-31-25. No hubo ganadores y el próximo sorteo habrá en juego $2.840.789.977.

 

Por su parte, en La Revancha aparecieron el 35-21-38-16-42-19. El pozo quedó vacante, por lo tanto, en el del miércoles se sortearán $8.104.469.472.

 

En el Siempre Sale, el sorteo que se gana con seis aciertos, con cinco o con cuatro, salieron los siguientes números: 43-36-33-44-15-11.

Temas:

Quini 6 Siempre Sale IAFAS
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