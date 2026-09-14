“No es fácil hacer todo de vuelta”: estiman pérdidas millonarias por tornado que afectó a Misiones

Las pérdidas millonarias por el tornado que atravesó el viernes la zona rural de San Pedro, en Misiones, comprendieron galpones destruidos, cultivos afectados, fertilizantes mojados, herramientas dañadas y viviendas arrasadas. Productores y familias de Picada Semillera, Cruce Caballero y sectores cercanos comenzaron las tareas de recuperación con el acompañamiento de vecinos.

(foto Misiones online)

El fenómeno se desarrolló con gran intensidad durante aproximadamente dos minutos y dispersó chapas, maderas, árboles y diferentes objetos a varios metros de sus ubicaciones originales. Entre los damnificados se encontraban los productores Celso Santa Cruz y Alberto Melding, quienes estimaron daños por varios millones de pesos y advirtieron sobre las dificultades para continuar con la campaña de tabaco.

El temporal también destruyó la vivienda de Sonia Angélica Villalba, quien no se encontraba en el lugar porque había asistido a una consulta médica. Otro vecino, Olivio Dallanora, permaneció dentro de su casa mientras el viento arrancaba el techo y derribaba la estructura de madera. Las familias destacaron que, pese a la magnitud de los daños, los niños no estaban en las propiedades más afectadas cuando ocurrió el tornado.

Galpones destruidos y pérdidas millonarias

Celso Santa Cruz se encontraba trabajando en un invernáculo con plantas de tomate cuando advirtió la intensidad de la tormenta y corrió hacia su vivienda. Desde allí observó el avance del viento sobre su chacra y comprobó posteriormente que, aunque la casa no había sufrido daños importantes, las instalaciones destinadas a la producción habían quedado seriamente comprometidas.

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Uno de sus galpones, de aproximadamente ocho por 20 metros, quedó completamente derrumbado. Otro, de 17,50 por 48 metros, sufrió la caída de un tramo de entre 15 y 20 metros. Las ráfagas también arrancaron numerosas chapas y las dispersaron por distintos sectores del predio.

Santa Cruz calculó inicialmente en unos 15 millones de pesos las pérdidas vinculadas con esas estructuras. Sin embargo, aclaró que el monto podría resultar insuficiente para comprar nuevamente la madera, las chapas y el resto de los materiales necesarios para reconstruirlas.

A los daños edilicios se sumaron las pérdidas en fertilizantes almacenados debajo de los galpones. Entre su producción y la de un familiar había insumos valuados entre cuatro y cinco millones de pesos, parte de los cuales quedaron expuestos a la lluvia cuando las estructuras cedieron.

La producción de tabaco, comprometida

La destrucción de los galpones puso en riesgo la continuidad de la actividad de Santa Cruz, quien tenía unas 50.000 plantas de tabaco. Esas instalaciones resultaban fundamentales para sostener el ciclo productivo y realizar posteriormente el proceso de secado.

Durante la campaña anterior, el productor había plantado alrededor de 48.000 ejemplares y obtenido casi 7.000 kilos de tabaco. “Si no hay el galpón, no hay cómo hacer tabaco”, explicó al describir la importancia de reconstruir mientras la producción continuaba.

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Las lluvias abundantes ya habían provocado inconvenientes antes del tornado. Según señaló, el exceso de agua podía hacer que la tierra cubriera las plantas cuando todavía eran pequeñas y también afectar su desarrollo. Otro riesgo era el denominado “emponche”, que podía presentarse cuando, después de una lluvia intensa, aparecía el sol de manera repentina y provocaba que la planta se marchitara.

La humedad también podía reducir el peso final de la cosecha. Santa Cruz indicó que una planta con capacidad para producir entre 100 y 150 gramos podía terminar aportando unos 50 gramos o menos si las condiciones climáticas resultaban desfavorables.

“Uno queda en shock”

Alberto Melding también perdió prácticamente la totalidad de uno de sus galpones, utilizado para sus actividades con tabaco, animales y maíz. La estructura, de aproximadamente 25 por 10 metros, quedó desarmada y algunas de sus chapas terminaron enganchadas en árboles ubicados a unos 30 metros.

El productor calculó que solamente el techo de un nuevo galpón podía costar alrededor de cuatro millones de pesos, sin contemplar la madera, la mano de obra y los demás materiales. El tornado también mojó parte del maíz almacenado y dañó la cabina de un tractor, un vehículo y otros elementos de trabajo.

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Melding y su esposa acababan de regresar de plantar tabaco cuando comenzó el fenómeno. Sus hijas, de cuatro y 10 años, se encontraban con ellos en la vivienda. Mientras su esposa observaba el avance del temporal desde una ventana, él se concentró en resguardar a la niña más pequeña.

En medio de la tormenta, buscó una carpa guardada en su camión para cubrir una parte de la casa y evitar el ingreso del agua en las habitaciones. “Uno queda en shock emocional, no sabe lo que hacer”, relató sobre los minutos en los que el viento arrancó parte del techo y las niñas comenzaron a llorar.

Regresó de una consulta y encontró su casa destruida

Sonia Angélica Villalba, vecina de las afueras de Cruce Caballero, perdió su vivienda y la mayor parte de sus pertenencias. Al momento del tornado se encontraba en el pueblo por una consulta médica y recibió la noticia cuando llegó a la casa de una cuñada.

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“Cuando llego acá a mi casa vi que perdí todo prácticamente”, contó Villalba. Al regresar encontró el techo arrancado, la estructura destruida y los muebles dispersos. “Está el techo volado, muebles, esas cosas, no sé, perdí todito. La verdad que es muy triste”, lamentó.

La mujer valoró que sus hijas, de siete y dos años, estuvieran con ella cuando se produjo el tornado. “Por suerte no pasó una desgracia peor, pero sí daños materiales”, expresó. Debido al estado de la propiedad, la familia debió alojarse temporalmente en la vivienda de familiares.

Villalba señaló que no contaba con los recursos necesarios para reconstruir por sus propios medios y apeló a la solidaridad de la comunidad. “Está complicado para volver a construir, así que esperar la ayuda de cada gente que quiera colaborar con un granito de arena será de mucha ayuda”, manifestó.

Se aferró a una viga mientras volaba el techo

Olivio Dallanora, de 63 años, se encontraba solo en su casa cuando comenzó la tormenta. El hombre salió para observar el cielo, pero en pocos segundos el viento empezó a arrancar techos y tablas, por lo que buscó resguardo dentro de la vivienda.

“Me agarré de la puerta ahí contra una viga y me quedé ahí adentro de la casa. Cayó el techo, tiró las ollas, tiró todo”, relató. La construcción de madera quedó casi totalmente destruida y las ráfagas se llevaron gran parte de las chapas y materiales.

Dallanora llevaba cerca de 60 años viviendo en la zona y aseguró que nunca había atravesado un fenómeno semejante. Antes de la llegada del viento observó una nube con intensa actividad eléctrica y creyó que se aproximaba una tormenta de granizo, pero el fenómeno derribó rápidamente parte del monte y su vivienda.

El vecino también atravesaba problemas de columna, una afección en una pierna y diabetes. Además, había perdido a su esposa un mes antes del temporal. Tras el tornado, familiares y residentes del sector se acercaron para ayudarlo a limpiar el terreno y recuperar los materiales que todavía podían reutilizarse.

La solidaridad y el comienzo de la reconstrucción

En las chacras de Santa Cruz y Melding, vecinos y familiares comenzaron a trabajar desde las primeras horas posteriores al tornado. Las tareas consistieron en retirar chapas y maderas, desarmar estructuras inestables, despejar los terrenos y poner a resguardo los insumos que no habían sido destruidos.

Santa Cruz tenía previsto presentar ante la Asociación Plantadores de Tabaco de Misiones los daños ocasionados por el vendaval para gestionar algún tipo de asistencia, aunque aclaró que una eventual ayuda económica no sería inmediata. Mientras tanto, debía recuperar sus galpones para evitar nuevas consecuencias sobre la producción.

La Intendencia local también se había comprometido a colaborar con chapas y mano de obra en la vivienda de Dallanora. “Vinieron un montón de vecinos. Limpiamos todo porque acá estaba un desastre y los vecinos ayudaron mucho. Uno agradece mucho también”, expresó.

Con las pérdidas todavía en evaluación, las familias iniciaron una reconstrucción que dependerá de la asistencia, los recursos disponibles y los materiales que logren recuperar. “No es fácil hacer todo de vuelta”, resumieron los damnificados ante el desafío de reconstruir sus hogares y conservar las herramientas necesarias para continuar trabajando.