Temporal en Misiones dejó un agricultor muerto, viviendas destruidas y más de 150 familias afectadas

Un fuerte temporal azotó este jueves distintos puntos de Misiones y dejó un agricultor muerto, viviendas destruidas, siete personas evacuadas y más de 150 familias damnificadas. Las intensas lluvias, las ráfagas y el granizo también causaron importantes daños en la infraestructura eléctrica.

La consecuencia más grave se registró en San Pedro, donde un fenómeno meteorológico de alta intensidad atravesó una franja de aproximadamente 300 metros, entre Cruce Caballero, a la altura del kilómetro 1072, y Piñalito Sur.

En ese sector, la fuerza del viento destruyó la vivienda de un agricultor de 42 años. El hombre fue encontrado sin vida en una plantación de yerba mate cercana. Además, al menos cinco casas sufrieron voladuras de techos.

Operativos de asistencia en las zonas afectadas

El temporal también dañó el tendido eléctrico y provocó cortes en las comunicaciones telefónicas, situación que dificultó la coordinación de los primeros auxilios.

Efectivos de la Policía de Misiones, pertenecientes a la Unidad Regional XIV, trabajaron junto con personal municipal y organismos del Gobierno provincial. Las tareas estuvieron destinadas a asistir a las familias, relevar viviendas y caminos y establecer la magnitud de los daños.

En Eldorado, la tormenta comenzó cerca de las 20 y tuvo una duración de entre 10 y 15 minutos. Durante ese breve período se registraron intensas lluvias, fuertes ráfagas y granizo de gran tamaño, según informó Misiones Online.

Más de 150 familias damnificadas

El fenómeno provocó voladuras de techos, caída de árboles y ramas de gran porte, derribo de postes de madera y hormigón, cables sobre las calles y anegamientos en distintos sectores.

La zona oeste de Eldorado, especialmente entre los kilómetros 1 y 5, resultó una de las más perjudicadas, aunque los daños también se extendieron hacia otros sectores de la ciudad.

Ante la magnitud del impacto, el municipio desplegó un operativo que permitió asistir a más de 150 familias. Los equipos de Acción Social comenzaron los relevamientos durante la noche del jueves y continuaron trabajando durante la mañana del viernes.

La mayor parte de los daños se concentró en los techos de las viviendas. Por ese motivo, se distribuyeron lonas, coberturas plásticas y chapas para evitar que la situación se agravara.

El dispositivo contó con cinco móviles y entre 30 y 40 personas, además de referentes barriales que colaboraron para localizar a las familias con necesidades más urgentes. El intendente Rodrigo “Pipo” Durán recorrió las áreas afectadas y participó del traslado de materiales.

Árboles caídos y cortes de energía

En paralelo, cuadrillas de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos retiraron árboles, ramas, postes y otros elementos que impedían la circulación. El titular del área, Fabián González, explicó que “la gran cantidad de árboles caídos representa una de las principales dificultades” para acceder a todos los sectores.

La caída de árboles y postes dañó el tendido eléctrico y ocasionó interrupciones del suministro en varios barrios. La Cooperativa de Electricidad de Eldorado trabajó durante la madrugada para recuperar el servicio.

Uno de los sectores más comprometidos fue la zona oeste, donde árboles de gran tamaño derribaron postes y afectaron líneas de media tensión. También se reportaron inconvenientes en Parque Schwelm, Félix Bogado, Lomas del Paraná y el camino hacia Salto Küppers.

Energía de Misiones y la cooperativa local coordinaron las reparaciones. Durante este viernes continuaban los trabajos en dos alimentadores de media tensión que permanecían afectados.

Evacuados por la crecida de un arroyo

En San Antonio, el temporal derribó ocho postes de alta tensión ubicados junto a la Ruta Nacional 101, a la altura del paraje Villa Unión. La circulación vehicular no debió ser interrumpida y no se registraron personas heridas, evacuadas ni viviendas dañadas.

En Campo Viera, el aumento del caudal del arroyo Viera afectó una vivienda del barrio 5 Bocas. Siete personas —cuatro adultos y tres niños— fueron evacuadas de manera preventiva.

Luego de retirar residuos que obstruían el curso de agua, el nivel del arroyo descendió rápidamente y las familias pudieron regresar a sus hogares. No se reportaron heridos ni otros daños de consideración.