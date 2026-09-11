Registraron a un yaguarundí paseando por las yungas tucumanas

Un yaguarundí en las yungas tucumanas fue fotografiado mientras recorría su hábitat natural en el Parque Nacional Aconquija. El inusual encuentro fue registrado por el guía y fotógrafo Leonardo González durante septiembre y permitió observar de cerca a uno de los felinos más escurridizos de la fauna argentina.

Las imágenes muestran al ejemplar desplazándose por el área protegida, en un encuentro especialmente valorado por quienes se dedican a la fotografía de naturaleza. Debido a sus hábitos y comportamiento, encontrar un yaguarundí en libertad puede requerir largas jornadas de recorridas y observación.

El yaguarundí (Herpailurus yagouaroundi) es un felino de características particulares. Presenta un cuerpo alargado, patas relativamente cortas y una fisonomía diferente a la de otros felinos silvestres. Por sus dimensiones y algunos de sus rasgos suele ser descripto coloquialmente como un "puma pequeño".

Un felino difícil de encontrar

Su alimentación está compuesta principalmente por pequeños mamíferos, aves y reptiles, además de otras presas de menor tamaño. Su capacidad para desplazarse discretamente por ambientes naturales contribuye a que su presencia muchas veces pase inadvertida.

Según informó El Litoral, para González, este tipo de encuentros constituye una de las mayores recompensas de la fotografía de fauna. La búsqueda suele incluir recorridos por senderos, seguimiento de rastros y extensas esperas hasta que un animal aparece, en ocasiones, durante apenas unos segundos.

"Encuentros como este nos recuerdan lo afortunados que somos de compartir el territorio con ellos", destacó el fotógrafo al difundir las imágenes. Además, aprovechó el registro para remarcar la necesidad de preservar los ambientes donde las especies silvestres pueden desarrollarse en libertad.

La biodiversidad del Parque Nacional Aconquija

El avistaje ocurrió en el Parque Nacional Aconquija, un área protegida que conserva alrededor de 94.000 hectáreas correspondientes a las ecorregiones de las Yungas y los Altos Andes. Allí conviven ambientes que van desde sectores selváticos hasta zonas de alta montaña.

El parque alberga más de 900 especies de fauna y flora nativa, favorecidas por la diversidad de ecosistemas presentes en el territorio. La conservación de estos ambientes resulta fundamental para garantizar refugio y alimento a especies como el yaguarundí.

El registro también permite dimensionar la importancia de proteger la biodiversidad tucumana frente a las transformaciones que históricamente provocaron actividades como la explotación maderera, la ganadería y el avance de la frontera agrícola.

La aparición del yaguarundí constituye así mucho más que una fotografía poco habitual: documenta la presencia de fauna nativa en libertad y vuelve a poner el foco en la necesidad de conservar los ambientes naturales de las yungas argentinas.