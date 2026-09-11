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El dúo “Ellas cantan y cuentan” celebrará nueve años con un espectáculo íntimo

El dúo presentará una propuesta acústica que combinará relatos y canciones vinculados con los objetos, la memoria y las historias de mujeres comunes. Será este sábado en el Centro Cultural Juan L. Ortiz.

11 de Septiembre de 2026
Dúo “Ellas cantan y cuentan”
Dúo “Ellas cantan y cuentan” Foto: archivo / ilustrativa

El dúo presentará una propuesta acústica que combinará relatos y canciones vinculados con los objetos, la memoria y las historias de mujeres comunes. Será este sábado en el Centro Cultural Juan L. Ortiz.

El dúo “Ellas cantan y cuentan” celebrará sus nueve años de trayectoria con un espectáculo íntimo de música y narración oral. La presentación se realizará este sábado 12 de septiembre en el Centro Cultural Juan L. Ortiz, ubicado en bulevar Racedo 250, de Paraná.

 

La puesta reunirá relatos y canciones vinculados con los objetos y la memoria. A través de ambos lenguajes artísticos, las integrantes compartirán historias de mujeres comunes y propondrán al público transitar diferentes recuerdos y experiencias.

Nueve años de música e historias

 

“Cumplimos nueve años y lo celebramos con un espectáculo de música e historias que ha recorrido varias ciudades”, expresaron desde el dúo al anunciar la función.

 

La propuesta tendrá un formato íntimo y acústico. Además, durante el encuentro habrá una instancia para compartir y brindar junto con el público.

 

Las entradas tendrán un valor de 12.000 pesos. Para reservas y más información, las personas interesadas podrán comunicarse al teléfono 343 6113307 o consultar la cuenta de Instagram @ellascantanycuentan.

Temas:

Ellas cantan y cuentan Centro Cultural Juan L. Ortiz música Narración Oral cultura Paraná
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