El dúo “Ellas cantan y cuentan” celebrará nueve años con un espectáculo íntimo

El dúo presentará una propuesta acústica que combinará relatos y canciones vinculados con los objetos, la memoria y las historias de mujeres comunes. Será este sábado en el Centro Cultural Juan L. Ortiz.
El dúo “Ellas cantan y cuentan” celebrará sus nueve años de trayectoria con un espectáculo íntimo de música y narración oral. La presentación se realizará este sábado 12 de septiembre en el Centro Cultural Juan L. Ortiz, ubicado en bulevar Racedo 250, de Paraná.
La puesta reunirá relatos y canciones vinculados con los objetos y la memoria. A través de ambos lenguajes artísticos, las integrantes compartirán historias de mujeres comunes y propondrán al público transitar diferentes recuerdos y experiencias.
Nueve años de música e historias
“Cumplimos nueve años y lo celebramos con un espectáculo de música e historias que ha recorrido varias ciudades”, expresaron desde el dúo al anunciar la función.
La propuesta tendrá un formato íntimo y acústico. Además, durante el encuentro habrá una instancia para compartir y brindar junto con el público.
Las entradas tendrán un valor de 12.000 pesos. Para reservas y más información, las personas interesadas podrán comunicarse al teléfono 343 6113307 o consultar la cuenta de Instagram @ellascantanycuentan.