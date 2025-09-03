Fotógrafo contó que se emocionó al retratar a un yaguarundí con crías en Paraná y mostró un video

REDACCIÓN ELONCE
El fotógrafo Alan Feyt logró captar un momento excepcional en la periferia de la capital entrerriana: una hembra de yaguarundí con dos crías.
El encuentro se produjo en la zona este de Paraná, cerca de la Circunvalación, donde persiste “un pequeño parche de arbustos entre campos, calles y malezales”, describió el fotógrafo.
En diálogo con Elonce, contó: “Me gusta mucho la fotografía. En un momento en que estaba mirando hacia arriba de un árbol, en búsqueda de alguna ave, aparecieron. Estaba con Sol, mi amiga, quien los vio a lo lejos. Es un bichito bastante difícil de ver, no porque no estén en Entre Ríos, sino porque son muy ariscos. Yo había visto un par de veces antes, pero nunca en Entre Ríos. Había visto en Formosa y en Corrientes, pero ni siquiera había llegado a levantar la cámara”.
Comentó que “lo primero que hicieron fue retarme porque me emocioné un poco y mi amiga estaba tratando de hacer un video. Me dijo que me calle porque estaba grabando. Entonces, ahí sí me pude dedicar a sacar la foto. En ese momento me quedé sin memoria y fue todo toda una odisea, pero lo pudimos registrar”.
“Estábamos un poco lejos, entonces se quedaron tranquilos observando a ver qué era lo que hacíamos nosotros. Eso me dio el tiempo para para poder fotografiarlos. No me pude acercar mucho, de hecho, decidí no acercarme para no molestarlos y porque sabía que se iban a ir”, agregó.
Dijo que “más allá de todos de los peligros que puede haber para estos bichos, me parece sumamente esperanzador que podamos convivir, que estén tan cerca de la ciudad, que hayan encontrado un ambiente para poder estar y darles alimento a sus cachorras”.
Sobre su trayectoria, dijo que “compré mi primera cámara en 2013 y enseguida empecé a sacarle a las aves y a los bichos. Fue para un viaje que la compré y de ahí no paré nunca más. Es mi medio para acercarme a la naturaleza. Yo después me convertí en naturalista, estudié la carrera de Naturalista y desde ese momento también hemos hecho algunos trabajos relacionados con naturaleza, con relevamientos, con reservas privadas, pero lo que más me gusta es la foto y video de naturaleza”. Elonce.com