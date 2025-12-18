 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Repintaron la estrella amarilla del lugar donde murió "Maka" Taborda: “Siempre va a ser recordado”

Repintan la estrella del lugar donde murió Silvestre "Maka" Taborda, recordado futbolista de Club Peñarol, siete años después de su fallecimiento.

18 de Diciembre de 2025
Como cada año, repintaron la estrella amarilla que lo recuerda.
Como cada año, repintaron la estrella amarilla que lo recuerda. Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

Este jueves por la noche, familiares y allegados se reunieron en el punto exacto donde Silvestre "Maka" Taborda perdió la vida en 2018, cuando al salir de un boliche en Avenida Almafuerte y Dean J. Álvarez fue atropellado por un joven identificado como Ulises Truffe. Allí repintaron la estrella amarilla pintada en el pavimento que recuerda al futbolista, un querido integrante de Club Peñarol.

La madre de Maka, Ana Morina, expresó: “Truffe ya está libre, pero allá arriba hay un dios”. Remarcó el largo proceso judicial que enfrentó la familia: “Fue una larga lucha. Sin embargo, Truffe dijo que el padre está enfermo, y por eso lo soltaron. Mientras mi hijo está en el cielo”.

Han pasado siete años desde el accidente, pero el recuerdo permanece vivo: “Él siempre fue recordado y va a ser siempre recordado, hasta que yo me muera. Doy gracias a mi familia que siempre me acompaña. El otro día el Club Peñarol cumplió 99 años y Maka también fue recordado”, añadió la madre.

Repintan la estrella del lugar donde murió Silvestre "Maka" Taborda

Un homenaje anual en Avenida Almafuerte

El club y la familia continúan con el homenaje anual pintando la estrella en el lugar donde murió el joven. “Este es nuestro punto siempre, todos los años vamos a recordarlo pintando la estrella”, indicó Morina.

La familia también reflexiona sobre la tragedia y la justicia: “Se hicieron todas las pericias, pero quedó ahí”.

 

“Maka”, como lo conocían sus amigos y compañeros, dejó un legado en la ciudad y en el deporte local. Su historia sigue siendo recordada y homenajeada por quienes lo amaron, y la estrella repintada se convierte en un símbolo de su memoria y de la comunidad que lo sigue celebrando.

Maka Taborda
