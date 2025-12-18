Se replica en Paraná la movilización contra la reforma laboral que impulsa Milei

REDACCIÓN ELONCE
Las organizaciones sindicales rechazan la iniciativa de “modernización laboral” del Gobierno nacional. “Es un paquete de ataque a la sociedad, al trabajador”, cuestionó a Elonce una de las gremialistas presente en la marcha.
La Confederación General del Trabajo (CGT), las dos Centrales de Trabajadores de la Argentina (CTA) y distintas organizaciones sociales, estudiantiles y docentes marchan este jueves en Paraná en rechazo a la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional encabezado por Javier Milei. La movilización se realiza en el marco de una jornada nacional de protesta que hubo en distintas ciudades del país.
Al respecto, la secretaria general de ATSA, Mariela Ponce, apuntó a Elonce que el proyecto de ley de "Modernización Laboral" impulsado por el gobierno de Javier Milei, “es un ataque brutal a toda la sociedad, a los derechos, a los jubilados”. “Es un paquete de ataque; quieren flexibilizar en contra de la sociedad, en contra del trabajador, por eso estamos en la calle”, reafirmó.
“La sociedad votó al gobierno de Milei, pero no votó estas reformas que quitan derechos”, cuestionó la dirigente gremial. En ese marco, bregó por “derechos, trabajo y no a la flexibilización, y que no toquen a los jubilados”. “Vamos a defender lo que con tanta lucha nos costó conseguir”, sentenció Ponce.
En ese sentido, amplió la convocatoria a los representantes de otros sindicatos “para hablar con legisladores para hacerles entender por qué hay puntos que no deben aprobar, porque no los votamos para esto”.
“Milei ganó por miedo a que, nuevamente, pasemos por otro 2001, por eso votó a Milei, pero estamos en la calle defendiendo el trabajo, el derecho”, insistió.
