Federación Médica de Entre Ríos se reunió con Frigerio para abordar atrasos en los pagos a profesionales

REDACCIÓN ELONCE
El presidente de la FEMER, Fernando Vásquez Vuelta, explicó a Elonce que "el gobernador se comprometió a poner al día estos pagos antes del 31 de diciembre. Esperamos que la semana que viene o la otra se salde parte del mes de agosto y septiembre”.
Se desarrolló este jueves una reunión entre la Federación Médica de Entre Ríos (FEMER) y el Gobierno provincial, en la que se abordaron algunos atrasos en las prestaciones por parte de OSER a los médicos
El presidente de la FEMER, Fernando Vásquez Vuelta, explicó a Elonce que “tuvimos una reunión con el señor gobernador, donde también estuvo presente el ministro de Economía, Fabián Boleas, y representantes de OSER, como el presidente Mariano Gallegos y el vicepresidente, Ricardo García. Desde Federación Médica me acompañaron la Dra. Reggiardo y el Dr. Vesco. La reunión fue muy amena, fue cordial. Nosotros queríamos expresarle al señor gobernador el atraso que tiene OSER”.
En ese sentido, detalló la situación financiera que atraviesan los profesionales: “Si bien se está trabajando en forma continua y tenemos reuniones semanales con OSER, por cuestiones financieras y económicas, se viene atrasando este pago. Para ser concretos, se está debiendo a los médicos entrerrianos una porción del mes de agosto, proporcional, una pequeña parte de lo trabajado en el mes de agosto y gran parte de lo trabajado en el mes de septiembre. Obviamente también los meses sucesivos”.
Mencionó que el gobernador “se comprometió a poner al día estos pagos antes del 31 de diciembre. Esperamos que la semana que viene o la otra se salde lo que es el mes de agosto y el mes de septiembre”.
Consultado sobre los motivos de este atraso, expresó que “OSER tiene que recaudar de sus 300.000 afiliados, del aporte del gobierno, del aporte de la Caja de Jubilación, etc. Tiene un circuito que es complejo, son las expresiones de lo que nos dicen ellos. A nosotros nos adeudan parte de agosto y parte de septiembre”.
María Eugenia Reggiardo, integrante de la Comisión Directiva, se refirió a cuál es el ánimo de los profesionales de la salud ante esta situación, y dijo que “hemos estado con la mejor buena voluntad prestando servicio a los afiliados de esta provincia, porque entendemos cuál es la situación provincial, que no escapa a la situación nacional, y entendemos la importancia que tiene la salud para la gente. Pero se nos estaba haciendo bastante complejo hacer frente a esta situación. Necesitábamos tener un poco de previsibilidad para adelante, para poder brindarles a nuestros médicos una respuesta y llevar tranquilidad para poder seguir trabajando como lo vienen haciendo”.
También mencionó que “sentimos una muy buena predisposición por parte del gobierno. Creo que hay algunas cosas que tenemos que seguir trabajando en conjunto, como lo hemos venido haciendo hasta ahora con el presidente de OSER y nuestro presidente de la Federación”.
Además, remarcó: “Sentimos sinceramente que el gobernador tuvo muy buena predisposición para seguir con un convenio para adelante, que sea viable en el tiempo, que es lo que necesitamos, porque si no estamos permanentemente no sabiendo cuándo vamos a cobrar”.
En cuanto a los acuerdos futuros, indicó que “también hablamos de firmar un convenio para adelante que pueda ser cumplible en el tiempo, que es lo que el gobernador quiere y nosotros también”. Ante la consulta sobre si ese convenio garantizaría el pago de la deuda, respondió: “va a estar enmarcado en el pago de la deuda, que es lo que estamos tratando de llevar adelante”. Elonce.com