Eligieron las nuevas autoridades que estarán al frente de la Defensoría del Pueblo y de Adultos Mayores

REDACCIÓN ELONCE
Con un perfil de gestión y experiencia, se nombraron al nuevo Defensor del Pueblo, Defensor Adjunto y Defensora de Adultos Mayores.
En una sesión especial celebrada este 18 de diciembre, el Consejo Deliberante de Paraná eligió a las nuevas autoridades de la Defensoría del Pueblo, cargo que había quedado vacante tras la finalización del mandato de la anterior defensora. En un proceso que involucró la postulación de 17 candidatos, la elección culminó con la designación del Dr. Lisandro Amavet como Defensor del Pueblo, el licenciado Fernando Veiga como Defensor Adjunto y la doctora Marcia López como defensora de los derechos de las personas mayores.
La comisión de enlace, encargada de evaluar las postulaciones, destacó la experiencia en gestión pública como uno de los factores determinantes para la elección. "Hemos valorado justamente esto como uno de los criterios fundamentales más allá de la profesión o de la actividad que cada uno desarrolla, la experiencia en gestión", explicó Pablo Donadío, concejal y miembro de la comisión de enlace. En total, se presentaron 10 candidatos para defensor del pueblo y 7 para defensor de los derechos de los adultos mayores, un proceso que se extendió durante varias semanas.
El trabajo previo a la elección consistió en una revisión exhaustiva de los currículums y propuestas de los postulantes. Según Donadío, la comisión tuvo en cuenta no solo los perfiles profesionales de los candidatos, sino también su capacidad para trabajar en equipo y gestionar conflictos. "Hemos encontrado puntos de equilibrio y de un equipo de trabajo que se va a conformar en función del rol profesional que cada uno de ellos tiene", agregó.
Un equipo con experiencia en gestión pública
Lisandro Amavet, quien asumirá como defensor del pueblo, tiene un historial de gestión pública a nivel provincial, lo que brindó tranquilidad al cuerpo deliberante sobre su idoneidad para el cargo. A pesar de no estar presente en la sesión debido a compromisos laborales, se espera que Amavet preste juramento el 19 de diciembre y asuma sus funciones.
Fernando Veiga, nombrado defensor adjunto, expresó su entusiasmo por asumir el nuevo rol: "Creo que difundir, informar, promover derechos es fundamental en este momento que estamos viviendo y en esta ciudad", comentó Veiga, formado en una universidad pública. El defensor adjunto también mencionó la importancia de continuar con el trabajo de la defensora Marcia López, con quien ha compartido proyectos y objetivos durante varios años.
Por su parte, Marcia López, que asumirá el cargo de defensora de los derechos de los adultos mayores, manifestó su satisfacción por continuar en la institución: "Es una población vulnerable, porque necesita una representatividad", dijo López, quien tiene una vasta experiencia en la gestión de derechos de las personas mayores. A lo largo de su carrera, ha demostrado su compromiso con la defensa de este grupo, un trabajo que continuará en su nuevo rol.
Desafíos y expectativas para la nueva gestión
La defensora de adultos mayores explicó que entre sus principales objetivos está garantizar que las personas mayores se sientan escuchadas y protegidas. "Poder salir, coordinar acciones también con centros de jubilados, con organizaciones de la sociedad civil que trabajen con personas mayores, con las instituciones académicas para poder tener una llegada más directa", detalló López. De esta manera, busca acercar la defensoría a quienes más lo necesitan, con un enfoque inclusivo y accesible.