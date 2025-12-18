Se firmó un convenio entre las Secretarías de Turismo y Deporte de Entre Ríos

REDACCIÓN ELONCE
“La idea general es lograr una sinergia, no pisarse en actividades para no tener un doble comando o cometer errores”, referenciaron Sebastián Uranga y Jorge Satto durante la firma del convenio.
Se realizó la firma del convenio entre las Secretarías de Turismo y Deporte de Entre Ríos de cara a futuros eventos en la provincia. El acto protocolar se realizó en la Casa de Gobierno este jueves por la mañana.
Sebastián Uranga, secretario de Deporte provincial, expuso a Elonce: “Esto es un poco la cristalización de lo que venimos trabajando desde hace tiempo, tratando de generar articulación porque creemos que el producto del turismo deportivo es muy importante. El gobierno lo toma como algo central y es uno de los cuatro grandes grupos de gestión que tenemos”.
Por otro lado, anticipó que desde su área “ha estado colaborando con más de 200 eventos deportivos” y, por ende, “tener a la Secretaría de Turismo y a tan buena gente trabajando juntos nos va a potenciar mucho”.
El secretario de Turismo provincial, Jorge Satto, a su turno destacó: “Para nosotros y para todo el gobierno la da muchísima importancia al deporte por lo que tiene en relación a la salud, a la educación y, sobre todo, nuestros hijos, pero también durante toda la vida para mantener una buena salud”.
En relación a sus funciones gubernamentales, aclaró que el convenio “es ordenatorio, el trabajo lo veníamos haciendo permanentemente nos comunicábamos y a partir de este convenio formamos una pequeña comisión que se encarga cuando estos eventos se cruzan porque todo evento deportivo genera un impacto turístico. Además, cuando hablamos de turismo se pregunta mucho de las reservas y venimos haciendo que no se hacen. Cuando hay un evento, aparecen las reservas. Si tenes un evento para marzo del año que viene, hoy ya están haciendo las reservas. Un evento genera esas cosas”.
“Es lógico y razonable que los distintos estamentos del gobierno articulen. Así como hablamos de la articulación público-privada, la articulación público-público es necesario que se haga”, señaló.
De cara al objetivo general de este convenio, Satto indicó: “La idea general es lograr una sinergia, no pisarse en actividades para no tener un doble comando o cometer errores. Ante cada evento que nos aparezca, vamos a ir calendarizando y es un camino que se recorre. Los dos equipos tienen mucha experiencia cada uno en lo suyo. Lo que hay que hacer es empezar a andar un camino en el cual coordinemos acciones y podamos darle el mejor resultado posible. La idea es tener, mínimo, un evento de gran trascendencia”.
Uranga comentó que uno de los eventos próximos a realizarse en materia deportiva es el Triatlón de La Paz, al cual calificó “como un hecho muy grande”. En consonancia, resumió que este tipo de eventos “es lo que demuestra una combinación de turismo deportivo pasivo y activo. El pasivo es donde la gente va a ver un espectáculo y el activo es donde el turista es el participante”.