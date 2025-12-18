Choque frontal en una ruta provincial dejó cuatro personas lesionadas

Un choque frontal se produjo durante la madrugada en la Ruta Provincial Nº 20 y cuatro personas fueron derivadas a un hospital.
En la madrugada de este jueves se registró un choque frontal sobre la Ruta Provincial Nº 20, a la altura de la localidad de Escriña, en el tramo que une Urdinarrain con Basavilbaso. Se vieron involucrados un camión y una camioneta utilitaria, dejando cuatro heridos.
Según informó la Comisaría Urdinarrain, el accidente ocurrió alrededor de las 4.30, a unos dos kilómetros del ingreso norte a Escriña. Por causas que se tratan de establecer, colisionaron de frente un camión Hyundai HD 78 y una camioneta Peugeot Partner, quedando ambos vehículos detenidos sobre la cinta asfáltica.
Al arribar el personal policial, se constató que un hombre que viajaba como acompañante en la camioneta se encontraba atrapado dentro del habitáculo. Ante esta situación, fue necesaria la intervención de los Bomberos Voluntarios de Urdinarrain para poder rescatarlo.
En el lugar también trabajaron los servicios de salud de Urdinarrain y Gilbert, que asistieron a todos los involucrados y realizaron los traslados correspondientes a los centros de salud.
De acuerdo a los primeros datos, el camión circulaba en sentido sur-norte, desde Urdinarrain hacia Gilbert, y era conducido por un joven de 27 años, oriundo de Urdinarrain. En tanto, la camioneta lo hacía en sentido contrario, de Gilbert hacia Urdinarrain, y era ocupada por tres personas.
El conductor de la Peugeot Partner fue identificado como un hombre de 34 años, con domicilio en Rosario del Tala, mientras que los acompañantes eran un matrimonio mayor de edad, de 45 y 43 años, ambos oriundos de Basavilbaso.
Los ocupantes del vehículo de menor porte fueron derivados al Hospital de Gualeguaychú para la realización de estudios de mayor complejidad, quedando a la espera de la determinación del carácter de las lesiones. En tanto, el conductor del camión fue trasladado al nosocomio local, donde permaneció en observación.
En el lugar del siniestro trabajó personal de la Policía Científica de Gualeguaychú, que llevó adelante las pericias correspondientes para establecer las causas y circunstancias del choque frontal.
Durante el desarrollo de las tareas periciales, la Ruta Provincial Nº 20 permaneció cortada al tránsito. De manera parcial, se habilitó el paso por la banquina con extrema precaución, debido a que los vehículos siniestrados continuaban sobre la calzada.
Una vez finalizadas las pericias y retirados los rodados involucrados, se procedió a la habilitación total del tránsito sobre la traza provincial.