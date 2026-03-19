Apartaron a un jefe de la policía de Santiago del Estero tras la difusión de fotos íntimas en redes

Un jefe de la policía de la ciudad santiagueña de Frías fue desplazado de su cargo luego de protagonizar un episodio que generó fuerte repercusión interna. El efectivo publicó fotos íntimas en su estado de WhatsApp, lo que derivó en una rápida intervención de las autoridades.

Las imágenes fueron vistas no solo por contactos personales, sino también por superiores, colegas y subalternos con quienes el funcionario mantenía comunicación habitual por su rol dentro de la fuerza. La situación fue reportada al Departamento de Seguridad Ciudadana Nº 7, que dio aviso a la Jefatura de Policía.

Investigación en curso

Tras tomar conocimiento del hecho, las autoridades dispusieron el inmediato desplazamiento del jefe de la policía. El efectivo quedó a disposición de la Dirección General de Recursos Humanos, que será la encargada de analizar su conducta y determinar posibles sanciones.

Uno de los puntos que se investiga es si la publicación fue intencional o si se trató de un error al intentar enviar las imágenes a un contacto privado. Este aspecto será clave para definir el encuadre disciplinario del caso.

Policía de Santiago del Estero.

Posibles sanciones

De acuerdo a fuentes policiales, el uniformado podría enfrentar sanciones en el marco de la normativa vigente para el personal de la policía en la provincia. La ley 4.794 regula los derechos, deberes y el régimen disciplinario de los efectivos.

En ese sentido, se analiza la posible aplicación de artículos que contemplan conductas que afecten el prestigio institucional o la disciplina interna. El caso generó malestar dentro de la fuerza, debido a la exposición pública y el impacto en la imagen de la institución.

Por el momento, el efectivo permanece apartado de su cargo mientras avanza la investigación administrativa. Las autoridades deberán definir en los próximos días las medidas que se adoptarán en función de los resultados del análisis.