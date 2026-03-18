Policía Federal desarticuló un punto de venta de drogas y detuvieron a un sospechoso

REDACCIÓN ELONCE
La Policía Federal Argentina realizó un allanamiento en un barrio de Concordia y desarticuló un punto de venta de cocaína. Secuestraron dosis listas para comercializar y detuvieron a un hombre.
La Policía Federal Argentina desbarató un punto de venta de drogas en Concordia en el marco de un operativo impulsado por el Ministerio de Seguridad Nacional contra el narcotráfico. El procedimiento permitió desarticular un punto de venta de estupefacientes y detener a un sospechoso.
La investigación se inició a partir de un oficio judicial emitido por la Unidad Fiscal de Concordia, a cargo del fiscal Fabio Zabaleta, que encomendó a la División Antidrogas de la ciudad realizar tareas para esclarecer maniobras de comercialización de drogas.
Tras tareas de campo y análisis de información, los efectivos determinaron que una vivienda del barrio Costanera era utilizada como lugar de acopio y expendio de cocaína bajo la modalidad de narcomenudeo.
Allanamiento y secuestro de droga
Con las pruebas reunidas, el Juzgado de Garantías N°4 de Concordia, a cargo de la jueza María Gabriela Sero, ordenó el allanamiento del inmueble ubicado en inmediaciones de calles Belgrano y Pedro Coldaroli.
Durante el operativo, los uniformados detuvieron a un hombre mayor de edad y secuestraron unas 200 dosis de cocaína que estaban listas para su comercialización.
El detenido quedó a disposición de la Justicia junto con los elementos incautados, en el marco de una causa por infracción a la Ley de Drogas.