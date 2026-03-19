“Biomemoria”, una muestra inmersiva con historias de detenidos desaparecidos en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
“Biomemoria” se inauguró en el Centro Cultural Juan L. Ortiz y aborda la última dictadura desde una experiencia visual y sonora. "Es fundamental recuperar la memoria. En ese sentido, nos propusimos como desafío el poder comunicarnos con las nuevas generaciones", indicó el artista Elonce.
Se presentó la muestra “Biomemoria” en el Centro Cultural Juan L. Ortiz de Paraná, una instalación artística que propone reflexionar sobre la última dictadura cívico-militar en Argentina, registró Elonce.
La obra fue desarrollada por un colectivo de cinco artistas nucleados en la asociación Club El Barrio, quienes vienen trabajando en distintos espacios culturales de la ciudad; y el eje central de la propuesta gira en torno a los desaparecidos durante los primeros años del terrorismo de Estado.
La muestra incorpora testimonios y representaciones vinculadas a víctimas de Entre Ríos, en particular, de la ciudad de Paraná, por ello se destacan las historias de Pichón Sánchez, Mario Menéndez, Francisco Herbeta y Elsa Díaz, militantes que fueron asesinados o permanecen desaparecidos.
A partir de estos relatos, la instalación busca reconstruir trayectorias de vida y el contexto histórico en el que se desarrollaron
Según explicó el artista Gustavo Hennekens, el objetivo es generar un ambiente que permita comprender el impacto social de la dictadura. “Intentamos recrear la atmósfera que se vivía en la Argentina de aquellos años. Yo lo viví en carne propia: estuve siete años preso durante la dictadura cívico-militar, en un contexto marcado por la imposición del régimen sobre la sociedad. Era, en esencia, un ambiente oscuro y de opresión”.
Una experiencia sensorial enfocada en las nuevas generaciones
“Biomemoria” está pensada como una experiencia inmersiva basada en recursos visuales y sonoros. Es una propuesta que invita al visitante a transitar un espacio que reproduce sensaciones vinculadas al miedo, la persecución y la violencia institucional y, para ello, se apela a la concentración y a una participación activa del público.
“No hay identidad nacional sin memoria, sin el recuerdo de las acciones previas. La identidad se construye a partir del conocimiento de lo que uno ha sido, tanto a nivel individual como colectivo. Por eso es fundamental recuperar la memoria. En ese sentido, nos propusimos como objetivo -o mejor dicho, como desafío- poder comunicarnos con las nuevas generaciones”.
La muestra está especialmente orientada a estudiantes de nivel secundario. De hecho, para Hennekens, "muchos jóvenes acceden a información sesgada o limitada sobre el período histórico. En ese sentido, la iniciativa busca "abrir el debate e instalar ciertas informaciones de la historia de la Argentina que no siempre están presentes en su familia, en la escuela y en el ámbito social en el que que ellos transitan".
“Es un desafío, pero también es fascinante, porque cuando se logra establecer una buena relación y comunicación con los chicos, surgen cosas realmente valiosas. Es un trabajo que incluso podría definirse como profundamente poético”, completó el artista.
En el marco de la proximidad del 24 de marzo, la propuesta se inscribe en las actividades de reflexión y conmemoración. “La Argentina tiene una tradición de lucha por los derechos humanos que es ejemplar a nivel mundial y profundamente histórica. En este contexto particular, implica redoblar el compromiso y la decisión en su defensa, no solo de los derechos humanos, sino también en la construcción de nuevas memorias y nuevas miradas sobre la historia del país”, cerró Hennekens.