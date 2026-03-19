Se conoció el gesto de Emilia Mernes que habría generado el conflicto con Tini

La cantante entrerriana Emilia Mernes quedó en el centro de la escena tras una serie de movimientos en redes sociales que no pasaron desapercibidos. En las últimas horas, distintos usuarios detectaron que varias figuras reconocidas la dejaron de seguir, lo que generó especulaciones. El tema rápidamente se viralizó y abrió interrogantes sobre un posible conflicto.

El foco principal estuvo puesto en su vínculo con Tini Stoessel. Según trascendió, la relación entre ambas artistas ya venía atravesando tensiones desde hace semanas. Sin embargo, el hecho de dejar de seguirse en Instagram reavivó las versiones.

A este escenario se sumaron otros nombres relevantes. Entre ellos, el de Antonela Roccuzzo, lo que amplió el alcance del tema hacia el entorno de la Selección argentina. La situación generó múltiples interpretaciones en redes sociales.

El origen del conflicto

De acuerdo a lo informado por la Agencia Noticias Argentinas, el conflicto entre las artistas tendría antecedentes previos y se habría intensificado en los últimos días. En ese contexto, también se sumaron versiones difundidas en programas de espectáculos.

La panelista Yanina Latorre fue una de las que aportó detalles sobre el tema. Según explicó, la tensión no sería reciente, sino que se remontaría a un evento posterior al Mundial de Qatar 2022, donde participaron jugadores y sus familias.

Emilia Mernes quedó en el medio de rumores.

En ese sentido, Latorre aseguró que la presencia de Emilia Mernes en ese encuentro no habría sido bien recibida por algunas parejas de futbolistas. Según su relato, la actitud de la cantante generó incomodidad en ese ámbito.

Repercusiones y silencio

La polémica volvió a tomar fuerza en los últimos días, luego de una reunión en la que habrían coincidido Tini Stoessel, Rodrigo de Paul y el entorno de Lionel Messi. A partir de allí, los movimientos en redes sociales alimentaron las especulaciones.

El tema se instaló rápidamente y generó una fuerte repercusión entre seguidores de ambas artistas. Cada interacción en redes fue analizada como posible señal de distanciamiento. Esto contribuyó a amplificar el conflicto en el plano mediático.

Por el momento, ni Emilia Mernes ni Tini Stoessel realizaron declaraciones públicas sobre la situación. Tampoco hubo confirmaciones desde el entorno de la Selección. El silencio de las protagonistas mantiene abiertas las versiones sobre el vínculo entre las artistas.