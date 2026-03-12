La reacción de Emilia Mernes al probar comidas virales de Japón

La reacción de Emilia Mernes al probar comida típica de Japón generó repercusión en redes sociales luego de que la artista compartiera un video degustando distintos productos tradicionales y virales del país asiático. Durante su visita a Kioto y Tokio, la cantante argentina mostró sus impresiones al animarse a probar sabores nuevos y dejó ver su lado más espontáneo frente a la cámara.

La intérprete, que se encuentra recorriendo Japón junto a su pareja, el rapero Duki, documentó parte de su experiencia gastronómica mientras visitaba una tienda de conveniencia en Kioto. Allí eligió varios alimentos populares entre los turistas y residentes del país.

“Me encuentro en la ciudad de Kioto, Japón, y me vine a probar algunas cositas virales a una tienda de conveniencia”, comenzó diciendo en el video que publicó en sus redes sociales. Entre los productos que decidió probar mencionó un onigiri de atún con mayonesa, un sándwich de huevo, un sándwich de frutilla, un postre de matcha con frutilla, yogur y un smoothie preparado en el momento.

La reacción de Emilia Mernes al probar comida típica de Japón

Durante el video, Emilia registró sus primeras impresiones al degustar cada uno de los alimentos. El primer producto que probó fue el onigiri, uno de los snacks más representativos de la gastronomía japonesa, elaborado con arroz moldeado y envuelto en alga.

“Este será mi almuerzo, así que estoy muy ansiosa por probarlo”, comentó antes de abrir el paquete. Luego de probarlo, evaluó el sabor con entusiasmo: “Mi puntaje es un nueve de diez”.

La cantante también se sorprendió con el smoothie que preparó en una máquina del local, donde se colocan frutas congeladas para obtener una bebida natural. “Me encantó. La fruta está muy fresca”, afirmó, otorgándole una calificación cercana al ocho.

Otro de los productos que degustó fue el clásico sándwich japonés de huevo y mayonesa, muy popular en las tiendas de conveniencia del país. En ese caso, la reacción fue aún más positiva.

“Es buenazo. A este me atrevo a darle un diez. Esto es la excelencia”, expresó tras probarlo, destacando el sabor del producto.

“Estoy un poco asustada”, dijo antes de probar un postre japonés

La experiencia también incluyó alimentos dulces típicos de Japón, como los mochis, pequeños postres elaborados con masa de arroz.

Antes de probarlos, la artista confesó cierta incertidumbre: “Estoy un poco asustada. A mí el matcha me gusta mucho, pero vamos a ver qué onda esto”.

Sin embargo, su reacción no fue tan favorable como con los productos salados. “No me gustó mucho, la verdad. Mucho sabor a masa cruda”, señaló luego de probarlos.

Más adelante también degustó otro postre del que inicialmente no conocía el nombre. “¿Por qué me expongo a estas cosas?”, bromeó antes de probarlo. En ese caso, tampoco quedó convencida por el sabor.

“Nos estafaron”, comentó con humor mientras calificaba el producto con un puntaje bajo.

Un viaje entre cultura, moda y gastronomía

El video forma parte de una serie de publicaciones que Emilia Mernes compartió durante su viaje por Japón. La artista se encuentra recorriendo el país junto a Duki y un grupo de amigos.

En sus redes sociales también mostró paseos por distintos barrios de Tokio, como el famoso distrito de Shibuya, conocido por su cruce peatonal y su intensa vida urbana.

Además de la gastronomía, la cantante compartió imágenes relacionadas con la cultura japonesa, incluyendo experiencias tradicionales como la ceremonia del té y la utilización de kimonos.

El viaje se produjo luego de su participación en la Semana de la Moda de Milán y de una estadía previa en Estados Unidos. Durante su paso por Japón, Emilia publicó fotografías y videos que muestran desde recorridos urbanos hasta momentos más relajados junto a su pareja.

Entre las imágenes difundidas se la puede ver explorando calles comerciales, probando distintos platos locales y posando con looks inspirados en la moda japonesa.

El contenido compartido por la artista tuvo una fuerte repercusión entre sus seguidores, quienes celebraron su espontaneidad al probar sabores nuevos y descubrir parte de la gastronomía japonesa.