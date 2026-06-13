Arturo Puig debutó como modelo a los 81 años y revolucionó las redes

El reconocido actor argentino Arturo Puig sorprendió al público al debutar como modelo a los 81 años en una campaña especial por el Día del Padre. Las imágenes, realizadas en blanco y negro, se viralizaron rápidamente en redes sociales y generaron una ola de elogios por su elegancia, presencia y carisma.

La propuesta, impulsada por la firma de indumentaria Burgués, apostó por una estética clásica y sobria que resaltó la personalidad del actor. Bajo consignas como “El estilo no se explica. Se ve” y “Hay presencias que no necesitan presentación”, la campaña mostró a Puig en una faceta inédita, con soltura y naturalidad frente a cámara.

Looks que no pasan de moda

En las fotografías, el actor lució distintos looks de inspiración atemporal: desde un conjunto total black con polera, pantalón holgado y campera de cuero, hasta un sobretodo con estampado príncipe de Gales. Los guantes de cuero y los anteojos de sol aportaron un aire sofisticado, mientras que su barba blanca y cabello peinado hacia atrás reforzaron su sello distintivo.

Las repercusiones

Entre las imágenes más comentadas, una en la que sostiene una rosa blanca captó especialmente la atención. Muchos usuarios interpretaron este gesto como un guiño emocional hacia su esposa, la actriz Selva Alemán, lo que le dio a la campaña una dimensión más íntima y sentimental.

Las reacciones en redes sociales no tardaron en multiplicarse. Comentarios como “Guapísimo”, “Tormenta de facha”, “Qué presencia” y “Pura elegancia” reflejaron el entusiasmo del público ante esta nueva faceta del actor.

Con este debut en el mundo del modelaje, Arturo Puig suma un nuevo capítulo a una trayectoria marcada por décadas de éxito en teatro, televisión y dirección, demostrando que el estilo y el talento no tienen edad.