Pampita deslumbró en Punta Cana con un impactante look de playa

Pampita volvió a marcar tendencia desde Punta Cana, donde protagonizó una producción fotográfica con el mar Caribe como escenario. La conductora compartió las imágenes en sus redes sociales y su impactante look de playa concentró las miradas de sus seguidores.

Para la ocasión, eligió una microbikini triangular con rayas horizontales en bordó y blanco. El diseño incorporó tiras finas y llamativos eslabones dorados sobre los breteles, un detalle que elevó la propuesta y le aportó un toque sofisticado.

La modelo posó sobre la arena con el océano y un cielo despejado de fondo. “De nuevo en casa”, escribió para acompañar la publicación realizada desde un complejo turístico de Punta Cana, uno de los destinos caribeños que frecuenta.

El look de Pampita en Punta Cana

Pampita completó su estilismo con anteojos de sol negros, de formato alargado y marco grueso. El accesorio contrastó con los colores claros del paisaje y reforzó el perfil glamoroso del conjunto.

Para el cabello optó por un estilo natural: lo llevó suelto, con raya al costado y ondas desarmadas por el viento. También eligió un maquillaje en tonos neutros, con la piel bronceada y los labios en una tonalidad suave.

La combinación reunió varias de las tendencias que dominan la moda de playa: microbikinis, estampados geométricos, tonos profundos y detalles metálicos. Las cadenas doradas se convirtieron en el elemento distintivo de un diseño que renovó el clásico estampado a rayas.

La reacción de sus seguidores

La publicación recibió miles de interacciones y numerosos comentarios que destacaron el look elegido por la modelo. Las fotografías la mostraron en diferentes poses sobre la playa y permitieron observar los detalles de la propuesta.

El bordó volvió a aparecer como una alternativa a los colores vibrantes que suelen dominar las colecciones de verano. Combinado con blanco y accesorios dorados, aportó una estética elegante sin abandonar el estilo relajado propio de un conjunto para la playa.

No es la primera vez que Pampita convierte sus viajes en una vidriera de tendencias. Sus producciones en destinos turísticos suelen incluir trajes de baño, vestidos livianos y diferentes propuestas pensadas para los días de sol.

Esta vez, la conductora eligió Punta Cana para presentar uno de sus looks más impactantes: una microbikini rayada con cadenas, anteojos oscuros y un estilismo natural que rápidamente despertó elogios en las redes sociales.