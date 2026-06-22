Pampita disfrutó del mar de Miami y lució una bikini que deslumbró a todos

Pampita compartió una serie de fotos desde las playas de Miami y volvió a captar la atención de sus seguidores. La modelo y conductora aprovechó una pausa en su agenda vinculada al Mundial 2026 para disfrutar del mar y publicar una producción con una bikini de estampado de serpiente.

Las imágenes fueron difundidas a través de su cuenta de Instagram, donde acumuló más de 50 mil “me gusta” en pocas horas. En las postales se la vio sobre la arena, frente al mar y junto a las tradicionales sillas turquesa de la playa.

La modelo eligió un conjunto que combinó un corpiño triangular con estampado en tonos borravino, naranja, turquesa y blanco, inspirado en el diseño de piel de serpiente. La parte inferior fue negra y lisa, lo que generó contraste con la prenda superior.

Un look de playa que generó reacciones

Además de la bikini, Pampita completó el look con anteojos de sol estilo aviador, de montura dorada. En algunas de las tomas también apareció con una taza blanca en la mano, en una secuencia distendida frente al paisaje de Miami Beach.

Las fotos mostraron distintos momentos de la producción: algunas imágenes fueron tomadas de espaldas al mar, otras sobre las sillas del balneario y también hubo primeros planos en los que se destacó el diseño elegido para la playa.

Pampita en Miami.

La publicación recibió mensajes de figuras del espectáculo y de seguidores de la conductora. Entre quienes reaccionaron estuvo Barby Franco, además de numerosos usuarios que dejaron elogios en los comentarios.

Pausa en medio de la agenda mundialista

La estadía de Pampita en Miami está vinculada a la cobertura del Mundial 2026 para DGO. La modelo viajó a Estados Unidos junto a Zaira Nara y ambas estuvieron presentes en el debut de la Selección Argentina ante Argelia, en Kansas City.

Sin embargo, entre compromisos relacionados con el torneo, la conductora también compartió distintos momentos de descanso y salidas en la ciudad de Florida. Días antes, había mostrado parte de una noche junto a su pareja, Martín Pepa, y un almuerzo al aire libre con amigas.

Ahora, las fotos desde la playa se sumaron a las postales de su paso por Miami. Con el mar de fondo y una bikini de estampado de serpiente, Pampita volvió a generar repercusión entre sus seguidores.