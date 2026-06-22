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Argentinos coparon Dallas con un multitudinario banderazo antes del duelo ante Austria

Miles de hinchas argentinos llenaron una plaza de Dallas con banderas, bombos y cánticos para alentar a la Selección, que buscará asegurar su clasificación en el Mundial 2026.

22 de Junio de 2026
Argentinos coparon Dallas
Argentinos coparon Dallas

Miles de hinchas argentinos llenaron una plaza de Dallas con banderas, bombos y cánticos para alentar a la Selección, que buscará asegurar su clasificación en el Mundial 2026.

Miles de hinchas argentinos se reunieron en el centro de Dallas y protagonizaron un impresionante banderazo para mostrar su apoyo a la Selección nacional previo al duelo ante Austria por el Mundial 2026.

 

El movimiento albiceleste estuvo acompañado por cánticos, bombos y una euforia mundialista por la ilusión de volver al elenco comandado por Lionel Scaloni jugando una nueva Copa del Mundo.

 

Tras el triunfo ante Argelia por 3-0 en el debut del pasado martes con una exhibición de fútbol por parte de Lionel Messi, que se despachó con un hat-trick y alcanzó al alemán Miroslav Klose como el máximo goleador de la competición, una enorme cantidad de hinchas argentinos se juntaron en la plaza Klyde Warren, en Dallas, Estados Unidos.

Argentina enfrentará este lunes desde las 14:00 (hora argentina) a Austria, en un encuentro correspondiente a la segunda fecha del Grupo J, llevado a cabo en el AT&T Stadium, y donde buscará sentenciar la clasificación a los 16avos de final del certamen.

 

Con el famoso “esta locuraaa, no la traten de entender”, el reconocido tema de La T y La M, de fondo, bombos, banderas y cánticos de cancha, los simpatizantes argentinos que viajaron al país norteamericano demostraron un clima de fiesta y coparon la ciudad con la mirada puesta en el duelo de este lunes.

 

Temas:

Mundial 2026 Argentina banderazo Dallas
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