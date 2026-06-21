Scaloni y Enzo Fernández en conferencia de prensa: "Esperamos un rival agresivo", dijeron sobre Austria

En la previa del partido ante Austria por el Mundial 2026, el entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, brindó una conferencia de prensa en el estadio AT&T de Dallas y abordó distintos temas, desde la actualidad del equipo hasta el impacto de una noticia falsa que involucró a la familia de Lionel Messi.

Consultado sobre los rumores que circularon en las últimas horas acerca del padre del capitán, el técnico fue contundente: “¿Había que arrancar con esta pregunta? Estamos bien, estamos bien para afrontar el partido de mañana”. Sin profundizar en el tema, remarcó la fortaleza del grupo: “Creemos firmemente que el equipo saca adelante las situaciones, tanto buenas como malas”.

Créditos: Anibal Greco

En relación al duelo frente a Austria, Scaloni anticipó un compromiso exigente. “Es un rival difícil, con buenos jugadores, que presiona bien y es vertical. Será un partido complicado”, afirmó. Además, destacó la paridad que se está viendo en el torneo: “En este Mundial no hay partidos fáciles”.

El entrenador también expresó su disconformidad con algunos aspectos organizativos del certamen, especialmente con las pausas de hidratación. “Lo de los cuatro tiempos parece irreal, se hace muy cortado. En el entretiempo tenemos apenas unos minutos para hablar con los jugadores”, cuestionó.

La palabra de Enzo Fernández

El mediocampista también dialogó con la prensa y se refirió a su rol dentro del equipo. “Llegar al área es lo que me pide el técnico. Me siento cómodo y trato de adaptarme a mis compañeros”, explicó.

El jugador del Chelsea destacó su evolución desde el Mundial de Qatar 2022: “Aprendí mucho en estos años, cambié mi rol y hoy me siento más maduro dentro de la Selección”. Sobre el próximo rival, coincidió con el análisis del entrenador: “Esperamos un equipo agresivo en el medio y que juegue directo. Vamos a intentar contrarrestarlo teniendo la pelota”.

Además, durante la conferencia de prensa, el mediocampista campeón del mundo recordó la carta que le había dedicado a Messi en 2016, cuando el capitán atravesaba un momento difícil en la Selección. Al ser consultado sobre qué le escribiría hoy, su respuesta fue contundente: “No me alcanzaría un libro para escribir todo lo que aprendí a su lado”.

Créditos:Aníbal Greco

El actual jugador del Chelsea destacó la evolución de ese vínculo a lo largo de los años y valoró la posibilidad de haber compartido equipo con el capitán argentino. “Es una gran persona y un gran jugador”, resumió.

La antesala a "un rival agresivo"

Además, Fernández se refirió al presente del equipo dirigido por Lionel Scaloni y al próximo desafío ante Austria. “Esperamos un rival agresivo, que juegue directo. Ya preparamos la semana en función de eso”, explicó.

Sobre su rol en el equipo, el volante remarcó que se siente cómodo en la función que le asigna el cuerpo técnico, con responsabilidades tanto en la generación de juego como en la llegada al área. “Trato de hacerlo al máximo cada vez que me toca, defendiendo a mi país y ayudando al equipo”, señaló.

También hizo referencia a su crecimiento desde el Mundial de Qatar 2022 hasta la actualidad: “Me siento más maduro. Aprendí mucho en estos años y fui sumando cosas a mi juego para ser más completo”.

Cómo se perfila Argentina para enfrentarse a Austria

Aunque las pruebas de Lionel Scaloni no siempre anticipan con claridad el equipo titular, todo indica que el técnico mantendría la base que viene utilizando y ratificaría la confianza en Facundo Medina como lateral izquierdo, Thiago Almada en el mediocampo y Lautaro Martínez en la delantera.

En la previa se había especulado con posibles regresos, como el de Nicolás Tagliafico tras superar su desgarro, o la inclusión de Julián Álvarez para acompañar a Lionel Messi en ataque. Sin embargo, el delantero del Manchester City, que sumó minutos desde el banco ante Argelia, volvería a comenzar como suplente.

Con este panorama, la formación que se perfila para enfrentar a Austria tendría a Emiliano “Dibu” Martínez en el arco; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina en defensa; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Thiago Almada en el mediocampo; y Lionel Messi junto a Lautaro Martínez en la ofensiva.

De cara al compromiso en Dallas, también podrían sumar sus primeros minutos en el torneo Leandro Paredes y Nicolás Tagliafico, ambos ya recuperados de sus respectivas lesiones.