España aplastó 4 - 0 a Arabia Saudita y quedó en la cima del Grupo H

La selección de España goleó 4 a 0 a Arabia Saudita en la segunda fecha del Grupo H del Mundial 2026 y dio una muestra de autoridad para acomodarse en la cima de la zona. El encuentro se disputó en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta y marcó la recuperación del equipo dirigido por Luis de la Fuente luego del empate en su debut ante Cabo Verde.

El conjunto español tomó el control desde el inicio y encontró rápidamente la ventaja gracias a la aparición de Lamine Yamal. El joven atacante abrió el marcador a los 10 minutos al empujar la pelota en el segundo palo, convirtiendo además su primer gol en una Copa del Mundo.

La diferencia se amplió rápidamente en la primera mitad gracias a la contundencia de Mikel Oyarzabal. El delantero anotó a los 21 y 24 minutos para firmar un doblete que prácticamente sentenció el desarrollo del encuentro antes del descanso.

Un triunfo construido con contundencia

Con una amplia superioridad en la posesión y en las situaciones generadas, España dominó cada sector del campo y no permitió reacciones de un conjunto saudí que nunca logró encontrar respuestas futbolísticas para equilibrar el trámite.

El cuarto tanto llegó apenas comenzado el complemento. A los 49 minutos, Hassan Altambakti desvió involuntariamente un remate de Marc Cucurella y terminó enviando la pelota a su propio arco para establecer el definitivo 4 a 0.

La amplia ventaja permitió al entrenador español administrar esfuerzos y controlar el ritmo del partido. El seleccionado europeo mantuvo la intensidad necesaria para evitar sobresaltos y selló una actuación convincente en una jornada clave para sus aspiraciones mundialistas.

Liderazgo y confianza para lo que viene

Con este resultado, España alcanzó los cuatro puntos y quedó bien posicionada en la lucha por la clasificación a la siguiente instancia del Mundial 2026. El triunfo no solo le permitió recuperarse del empate inicial, sino también mejorar su diferencia de gol.

La actuación de Yamal volvió a despertar elogios por su capacidad para desequilibrar en los metros finales, mientras que Oyarzabal confirmó su eficacia frente al arco con una noche inspirada que resultó determinante para el resultado.