Con uno menos, Paraguay le ganó a Turquía y quedó cerca de la clasificación

Paraguay consiguió una victoria clave en el Mundial 2026 al vencer 1-0 a Turquía por la segunda fecha del Grupo D. El seleccionado dirigido por Gustavo Alfaro jugó todo el segundo tiempo con un futbolista menos por la expulsión de Miguel Almirón, pero pudo sostener la diferencia y quedó muy cerca de asegurar su clasificación a los 16avos de final.

El único gol del encuentro fue convertido por Matías Galarza Fonda, a los dos minutos de juego, en el partido disputado en el Levi’s Stadium de California. El mediocampista definió con un remate cruzado y rasante desde afuera del área, que le dio al conjunto guaraní una ventaja temprana.

La victoria le permitió a Paraguay recuperarse luego de la derrota 4-1 frente a Estados Unidos en la primera fecha. Con estos tres puntos, el equipo de Alfaro se aseguró al menos el tercer puesto del grupo y llegará a la última jornada con buenas posibilidades de avanzar.

La expulsión de Almirón complicó a Paraguay

El desarrollo del encuentro se volvió más exigente para Paraguay sobre el final del primer tiempo, cuando Miguel Almirón recibió la tarjeta roja tras una discusión con un rival. El futbolista fue expulsado en una acción vinculada a una conducta sancionada por el reglamento vigente de la FIFA.

Con inferioridad numérica durante toda la segunda parte, el conjunto paraguayo debió replegarse y resistir los intentos ofensivos de Turquía. El equipo logró mantener el orden defensivo y conservar el 1-0 hasta el cierre del partido.

La victoria dejó a Turquía sin posibilidades de continuar en competencia. Según el criterio de desempate entre equipos igualados en puntos, el seleccionado europeo ya no podrá superar a Paraguay ni a Australia en el Grupo D.

Qué necesita para clasificar

La próxima presentación de Paraguay será el jueves 25 de junio, a las 23, frente a Australia. Si gana, asegurará el segundo puesto del grupo y el pase directo a los 16avos de final.

En caso de empate o derrota, el seleccionado guaraní deberá esperar otros resultados para conocer si puede avanzar entre los mejores terceros de la fase inicial. La diferencia de gol y los cruces de las demás zonas también pueden resultar determinantes.

El triunfo ante Turquía le dio a Paraguay una respuesta inmediata después del traspié en el debut y lo dejó con chances concretas de seguir en el Mundial 2026. El equipo de Alfaro definirá su futuro en la última fecha del Grupo D.