Mundial 2026: qué partidos se juegan hoy y cómo llegan las selecciones

Los partidos del Mundial 2026 de hoy pondrán en marcha una nueva jornada de la fase de grupos con encuentros que podrían resultar determinantes para las aspiraciones de varias selecciones de avanzar a los octavos de final.

Tras los resultados registrados durante las primeras fechas, Brasil y Estados Unidos lograron asegurar su clasificación a la siguiente instancia de la competencia, mientras que Haití y Turquía quedaron sin posibilidades matemáticas de continuar en carrera.

Ahora será el turno de los grupos E y F, que disputarán su segunda fecha con dos encuentros destacados que concentrarán la atención de los aficionados al fútbol.

Países Bajos y Suecia protagonizarán un duelo clave

El primero de los compromisos enfrentará a Países Bajos y Suecia en la ciudad de Houston.

El seleccionado neerlandés llegó a este partido luego de empatar frente a Japón en su debut, un resultado que dejó abierta la pelea por el liderazgo del grupo y obligó al equipo dirigido por Ronald Koeman a buscar una victoria para quedar cerca de la clasificación.

Suecia, por su parte, inició su participación con una goleada por 5 a 1 sobre Túnez y buscará ratificar ese rendimiento ante uno de los candidatos de la zona. Las expectativas estarán centradas en figuras como Alexander Isak y Viktor Gyökeres, quienes tuvieron una destacada actuación en el debut.

Alemania buscará otro triunfo

Más tarde será el turno de Alemania, que afrontará su segundo compromiso en el Grupo E frente a Costa de Marfil.

El conjunto europeo comenzó su participación con una victoria contundente ante Curazao y ahora tendrá una prueba de mayor exigencia ante un rival que también sumó de a tres en la primera jornada.

El equipo dirigido por Julian Nagelsmann intentará confirmar las buenas sensaciones que dejó en su estreno mundialista y consolidar su candidatura para avanzar como líder del grupo.

Figuras para seguir

Dentro del seleccionado alemán, una de las principales referencias será Jamal Musiala, quien aparece como una de las piezas más influyentes en el funcionamiento ofensivo del equipo.

En tanto, Costa de Marfil contará con la presencia de Elye Wahi, atacante que buscará aprovechar los espacios y generar peligro ante una de las selecciones favoritas del certamen.

El resultado del encuentro permitirá medir el verdadero nivel competitivo de ambos equipos y podría dejar a uno de ellos muy cerca de la clasificación a la siguiente ronda.

La actividad continuará durante la madrugada

La programación del Mundial 2026 no finalizará con los partidos de la tarde.

Durante la madrugada se disputarán otros dos encuentros correspondientes a los grupos E y F. Ecuador enfrentará a Curazao, mientras que Túnez se medirá con Japón en el cierre de la segunda jornada de ambas zonas.

Los resultados que se registren durante este sábado podrían comenzar a perfilar los clasificados y los eliminados de cada grupo, cuando todavía resta una fecha para concluir la fase inicial.

España jugará un partido decisivo el domingo

La continuidad del torneo tendrá uno de sus focos de atención el domingo, cuando España dispute un encuentro importante para sus aspiraciones.

El seleccionado español enfrentará a Arabia Saudí con el objetivo de acercarse a la clasificación y mejorar la imagen dejada tras el empate sin goles frente a Cabo Verde en la primera presentación.

De esta manera, el Mundial 2026 continuará desarrollando una etapa de grupos que empieza a entregar definiciones y a marcar el camino de los equipos que aspiran a llegar a las instancias decisivas del certamen.