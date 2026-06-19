Confirmaron al árbitro para el partido entre Argentina y Austria

La FIFA confirmó que el egipcio Amin Mohamed será el árbitro principal del partido entre la Selección Argentina y Austria, correspondiente a la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026.

El encuentro se disputará el próximo lunes 22 de junio, desde las 14 (hora local), en la ciudad de Dallas, donde el conjunto dirigido por Lionel Scaloni intentará conseguir una nueva victoria para acercarse a los 16avos de final de la competencia.

Mohamed estará acompañado por sus compatriotas Mahmoud Abouelregal y Ahmed Hossam Taha como jueces asistentes. Además, el español Alejandro Hernández y Diego Sánchez completarán la terna arbitral designada para el compromiso.

Segunda presentación mundialista

Será el segundo partido que Amin Mohamed dirija en una Copa del Mundo. Su estreno en el certamen se produjo durante la primera fecha, en el encuentro entre República Checa y Corea del Sur.

En aquella oportunidad, el conjunto europeo se impuso por 2 a 1 y el árbitro tuvo su primera experiencia mundialista en una competencia que reúne a las principales selecciones del planeta.

Ahora tendrá la responsabilidad de conducir uno de los encuentros más atractivos de la jornada, con una Selección Argentina que llega fortalecida tras su debut exitoso.

Argentina busca la clasificación

El equipo nacional comenzó su participación en el Mundial con una contundente victoria por 3 a 0 frente a Argelia, resultado que lo posicionó entre los líderes del Grupo J y lo dejó bien encaminado en su objetivo de avanzar de ronda.

Con otra victoria ante Austria, la Albiceleste podría asegurarse de manera anticipada un lugar en los 16avos de final y afrontar con mayor tranquilidad el cierre de la fase de grupos.

Por su parte, Austria buscará dar la sorpresa y sostener el buen rendimiento que mostró en su presentación frente a Jordania. El seleccionado europeo intentará sumar puntos ante uno de los candidatos al título para mantenerse en la pelea por la clasificación.