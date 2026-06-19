El Mundial 2026 tuvo una fuerte imagen: la grave lesión de Ismael Koné

Canadá consiguió una victoria clave en el Mundial 2026, al golear 6-0 a Qatar por la segunda fecha del Grupo B, pero el partido quedó atravesado por la grave lesión de Ismael Koné. El mediocampista canadiense debió salir en camilla luego de una infracción de Assim Madibo, en una acción que derivó en la expulsión del futbolista qatarí.

El episodio ocurrió a los nueve minutos del segundo tiempo, cuando Madibo intentó disputar la pelota y terminó impactando sobre la pierna izquierda de Koné. Luego se confirmó que el jugador de Canadá sufrió una fractura de tibia y peroné, por lo que no pudo continuar en el encuentro.

La acción fue revisada por el arbitraje y terminó con tarjeta roja para Madibo. Qatar, que ya había sufrido la expulsión de Homam Al-Amin sobre el cierre del primer tiempo, quedó con nueve jugadores en un partido que Canadá ya controlaba en el resultado.

La lesión que marcó el partido

La situación generó preocupación inmediata entre los jugadores de ambos equipos. Koné recibió atención médica en el campo de juego y luego fue retirado en camilla, mientras el público presente en el estadio acompañó su salida con una ovación.

El golpe anímico también se reflejó en sus compañeros. Minutos después, Nathan-Dylan Saliba marcó el cuarto gol de Canadá con un tiro libre y celebró mostrando la camiseta número 8 de Koné, en un gesto de apoyo para el mediocampista lesionado.

DURA LESIÓN DE KONÉ El jugador de Canadá recibió una dura infracción de Madibo, que fue expulsado. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/5FaVgiJyIr — DSPORTS (@DSports) June 18, 2026

Más allá de la preocupación por la salud del jugador, Canadá sostuvo su dominio en el desarrollo del encuentro y cerró una goleada amplia ante Qatar. El resultado le permitió llegar a cuatro puntos en el Grupo B, luego del empate 1-1 frente a Bosnia y Herzegovina en el debut.

Canadá quedó bien perfilado en el Grupo B

Con la victoria, el seleccionado local quedó puntero de su zona en el Mundial 2026 y dio un paso importante en busca de la clasificación a los 16avos de final. La diferencia de gol conseguida ante Qatar también puede tener peso en la definición del grupo.

En la última fecha, Canadá enfrentará a Suiza, que viene de vencer 4-1 a Bosnia y Herzegovina. Según el panorama del Grupo B, al equipo canadiense le alcanzará con un empate para asegurarse el primer puesto de la zona.

El triunfo dejó una lectura deportiva favorable para Canadá, aunque la lesión de Koné pasó a ocupar el centro de la atención. En plena competencia del Mundial 2026, el seleccionado local quedó mejor ubicado en la tabla, pero perdió a una pieza importante de su mediocampo.