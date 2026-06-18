Canadá goleó a Qatar en el Mundial 2026 y se acercó a los dieciseisavos de final

Canadá goleó a Qatar por 6-0 en la segunda fecha del Grupo B del Mundial 2026 y quedó a un paso de la clasificación a los dieciseisavos de final tras una actuación contundente en Vancouver.
Canadá goleó a Qatar en una noche contundente en el estadio BC Place, donde el conjunto norteamericano se impuso por 6-0 en la segunda fecha del Grupo B del Mundial 2026. Con este resultado, el equipo dirigido por Jesse Marsch dio un paso clave hacia la clasificación a los dieciseisavos de final y se ubicó en lo más alto de la zona.
Desde el inicio del encuentro, el conjunto local impuso condiciones con intensidad ofensiva y dominio del juego. El primer tanto llegó a los 15 minutos a través de Cyle Larin, quien aprovechó un rebote en el área. Luego, Jonathan David amplió la ventaja con un triplete que terminó de inclinar rápidamente el partido a favor de los norteamericanos.
La superioridad canadiense se consolidó aún más tras la expulsión del defensor Homam Al-Amin a los 31 minutos del primer tiempo, lo que dejó a Qatar en inferioridad numérica durante gran parte del encuentro.
Un dominio absoluto de principio a fin
En el segundo tramo del partido, Canadá mantuvo el ritmo y amplió la diferencia sin mayores dificultades. Jonathan David volvió a marcar en el inicio del complemento y consolidó su gran actuación personal, mientras que Nathan Saliba sumó un golazo de tiro libre que estiró la diferencia.
El desarrollo del encuentro se volvió aún más adverso para Qatar tras la expulsión de Assim Madibo en el segundo tiempo, luego de una dura infracción que además dejó lesionado al canadiense Ismael Kone, lo que generó preocupación en el cuerpo técnico local.
Poco después, un gol en contra de Mohamed Al-Mannai terminó de sentenciar la goleada, que reflejó la amplia diferencia entre ambos equipos en el trámite del partido.
Canadá lidera el Grupo B y Qatar queda contra las cuerdas
Con este triunfo, Canadá llegó a cuatro puntos y se posicionó como líder del Grupo B, dependiendo de sí mismo para asegurar la clasificación a la siguiente fase del Mundial 2026. En la última jornada enfrentará a Suiza en un duelo decisivo por el primer puesto.
Qatar, en tanto, quedó último con una sola unidad y complicó seriamente sus chances de avanzar en el certamen. En la próxima fecha deberá medirse ante Bosnia y Herzegovina en busca de un resultado que le permita aspirar, al menos, al tercer lugar del grupo.