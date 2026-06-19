México venció a Corea del Sur y aseguró su clasificación a los dieciseisavos del Mundial 2026

México derrotó 1-0 a Corea del Sur por la segunda fecha del Grupo A del Mundial 2026. Con este resultado, el seleccionado anfitrión aseguró su clasificación a los dieciseisavos de final y se quedó con el primer puesto de la zona.
México consiguió un triunfo tan valioso como trabajado al imponerse por 1-0 sobre Corea del Sur en un partido de escaso brillo futbolístico disputado en el estadio Chivas, por la segunda fecha del Grupo A del Mundial 2026. El conjunto dirigido por Javier Aguirre aprovechó una de las pocas situaciones claras de la noche para quedarse con tres puntos que le permiten avanzar a la próxima instancia del torneo.
En un encuentro marcado por la falta de profundidad y las escasas emociones frente a los arcos, el mediocampista Luis Romo se convirtió en el héroe de la jornada al marcar el único tanto del partido a los cuatro minutos del segundo tiempo. El volante capitalizó un grave error del arquero surcoreano Seung-Gyu Kim, quien no logró controlar la pelota dentro del área y dejó servido el gol para el jugador mexicano.
La victoria no solo significó el segundo triunfo consecutivo para el seleccionado azteca, sino que además le aseguró matemáticamente el liderazgo del Grupo A con seis unidades, una posición que ya no podrá perder debido al sistema de desempate vigente en la competencia.
Un partido discreto que se definió por un error
El desarrollo del encuentro estuvo lejos de ofrecer el espectáculo esperado. México intentó asumir el protagonismo por su condición de local, pero encontró dificultades para generar situaciones de riesgo ante una Corea del Sur ordenada defensivamente y dispuesta a esperar su oportunidad.
Durante la primera mitad predominó la lucha en la mitad de la cancha, con pocas aproximaciones y escasa precisión en los metros finales. Ninguno de los equipos logró imponer condiciones y el marcador permaneció sin modificaciones al término de los primeros 45 minutos.
Sin embargo, apenas iniciado el complemento llegó la acción que terminó definiendo el partido. Una mala intervención del arquero Kim permitió que Luis Romo encontrara la pelota dentro del área y definiera para establecer el 1-0 que finalmente sería definitivo.
Clasificación asegurada y ventaja para las próximas rondas
Con esta victoria, México se transformó en uno de los primeros seleccionados clasificados a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Además, el primer puesto del Grupo A le otorgará una ventaja importante de cara a las próximas instancias.
El liderazgo de la zona garantiza que el seleccionado mexicano continúe jugando como local en la próxima ronda y, en caso de avanzar a los octavos de final, también mantendrá esa condición. El equipo ahora espera conocer a su futuro rival, que surgiría entre los mejores terceros de la fase de grupos.
Por su parte, Corea del Sur quedó ubicado en el segundo lugar de la tabla con tres puntos y mantiene intactas sus posibilidades de clasificación. En la última jornada buscará asegurar su boleto a la siguiente ronda cuando enfrente a Sudáfrica.
Lo que viene para México y Corea del Sur
La fase de grupos llegará a su fin el próximo miércoles 24 de junio. México cerrará su participación enfrentando a República Checa desde las 22:00 (hora argentina), con la tranquilidad de tener asegurado el primer puesto, indicó Infobae.
Corea del Sur, en tanto, disputará un duelo decisivo frente a Sudáfrica en el mismo horario, con la necesidad de sumar para no depender de otros resultados y confirmar su presencia en la fase eliminatoria.