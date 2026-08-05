“No te rindas”, la reflexión del Papu Gómez que llamó la atención mientras se recupera de una operación

Alejandro Papu Gómez generó preocupación entre sus seguidores al publicar un profundo mensaje en sus redes sociales mientras atraviesa la recuperación de la operación a la que fue sometido en el tobillo derecho.

“Todo pasa”, escribió el futbolista al comienzo de una publicación acompañada por una fotografía en la que aparece realizando ejercicios físicos en un gimnasio. El texto estuvo atravesado por referencias al dolor, las dificultades personales y la importancia de no rendirse.

“Te prometo que el mundo no se va a acabar hoy. Aunque sientas que el pecho te pesa una tonelada, no te rindas”, expresó el campeón mundial con la Selección Argentina en Qatar 2022.

El mensaje que compartió durante su recuperación

En otro tramo, el Papu Gómez señaló que en algunos momentos es necesario “romperse un ratito” para permitir que ingrese luz entre las grietas. También habló sobre la necesidad de expresar las emociones y confiar en que las situaciones difíciles pueden superarse.

“Llorá lo que tengas que llorar, secá tus lágrimas y recordá que la tormenta siempre termina en calma”, continuó el mediocampista. Luego destacó las batallas personales que cada persona atraviesa sin que los demás lleguen a conocerlas.

El mensaje terminó con una nueva reflexión: “El dolor no se va a quedar a vivir para siempre en tu alma. La vida siempre encuentra la forma de volver a acomodarse”. Finalmente, pidió respirar, soltar el miedo y confiar en que “todo pasa”.

La publicación reunió miles de reacciones. Sin embargo, el futbolista restringió los comentarios y solamente permitió que participara un grupo reducido de usuarios. Entre ellos estuvo Jonás Gutiérrez, quien le manifestó su respaldo: “Dale, mi amigo, con todo”.

La lesión que lo dejó fuera de las canchas

El Papu Gómez atraviesa un proceso de rehabilitación luego de ser operado el 14 de abril por las molestias persistentes que sufría en el tobillo derecho. De acuerdo con el comunicado oficial del Padova, la intervención fue realizada mediante una artroscopia y resultó exitosa.

La lesión apareció después de su regreso al fútbol profesional, tras completar la suspensión de dos años por un caso de dopaje. Con la camiseta número 10 del conjunto italiano, Gómez había recuperado protagonismo e incluso ejerció como capitán en algunos encuentros.

Su última presentación se produjo el 21 de marzo, durante la derrota por 1-0 frente al Palermo. La continuidad del dolor llevó al jugador y al cuerpo médico a optar por la intervención quirúrgica, que lo dejó fuera del tramo final de la temporada.

Los problemas en esa articulación no son nuevos para el futbolista argentino. Una lesión en el tobillo derecho también condicionó su participación durante el Mundial de Qatar 2022. Por el momento, el jugador no brindó explicaciones adicionales sobre el sentido de su publicación y continúa mostrando imágenes de su trabajo de recuperación.