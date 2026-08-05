León XIV visitará Paysandú: “Vamos a recibir muchos hermanos de Entre Ríos”

La visita del papa León XIV a Paysandú generó una enorme expectativa por la posibilidad de que miles de entrerrianos crucen el Uruguay para participar del histórico encuentro. El padre Martín Miranda confirmó a Elonce que comenzaron los preparativos y reveló que la eventual crecida del río será uno de los factores que deberán considerar para definir dónde se realizará la celebración.

El sacerdote explicó que desde hacía tiempo existía la posibilidad de una visita del Pontífice a Uruguay, aunque todavía restaba conocer qué lugares serían incluidos definitivamente en el recorrido. Finalmente, Paysandú fue elegida como una de las ciudades que recibirá al Santo Padre.

“Hemos recibido la noticia con mucha alegría. Teníamos mucha expectativa, desde los sacerdotes y todo el pueblo de Dios, ante esta noticia de que el Santo Padre nos visite”, expresó Miranda.

Por qué el Papa eligió Paysandú

El sacerdote explicó que, al realizar la invitación formal al Pontífice, las autoridades eclesiásticas uruguayas habían planteado diferentes sitios considerados relevantes para la Iglesia de ese país.

Entre ellos se encontraban Montevideo, por su condición de capital, y el santuario de la Virgen de los Treinta y Tres, patrona de Uruguay. Además, se buscaba incorporar una ciudad del interior al recorrido.

“Se eligió, entre muchas posibilidades, un punto del interior del país y el Pontífice ha decidido, en conversación con las autoridades del lugar, que sea Paysandú”, relató Miranda a Elonce.

Santuario de la Virgen de los Treinta y Tres, patrona de Uruguay.-

La crecida del río podría modificar el lugar

Uno de los principales interrogantes pasa ahora por determinar dónde se realizará la celebración multitudinaria. Según contó el sacerdote, existen actualmente entre dos y tres alternativas.

La primera opción contemplada estaba ubicada cerca de la costa del río Uruguay. Sin embargo, las previsiones sobre posibles crecidas para noviembre obligaron a considerar otros escenarios.

“Todo dependerá mucho también de las posibles crecidas del río Uruguay que están anunciadas para noviembre. El primer lugar que se eligió era justamente casi cerca de la costa del río Uruguay. Creo que eso, si se esperan las inundaciones, va a ser imposible”, explicó.

Un estadio y amplios bulevares, entre las alternativas

Ante esa situación, comenzaron a evaluarse espacios ubicados en sectores más seguros de Paysandú. Entre las posibilidades aparecen un estadio de fútbol y amplios bulevares de la ciudad capaces de recibir una importante concentración de personas.

La definición deberá realizarse de manera coordinada entre las autoridades departamentales, la Iglesia y representantes enviados por el Vaticano. “Será una cosa ahora definir con la Intendencia de Paysandú y también los delegados del Vaticano dónde podemos recibir mejor al Santo Padre”, señaló Miranda.

León XIV visitará Paysandú: “Vamos a recibir muchos hermanos de Entre Ríos”

El Vaticano ya inspeccionó posibles lugares

Los preparativos habían comenzado incluso antes de la confirmación oficial. Miranda reveló que un delegado del Vaticano ya había visitado la ciudad para observar algunos de los lugares considerados para desarrollar las actividades.

Con la visita finalmente confirmada, comenzará una nueva instancia de organización que incluirá aspectos litúrgicos, logísticos y de seguridad.

“Ahora será ultimar detalles. Tendremos que recibir también los delegados de la seguridad del Papa, los delegados de los maestros de ceremonia del Santo Padre. A partir de ahora ya podemos trabajar más concretamente sobre la definición del lugar y cómo va a ser justamente este encuentro”, explicó.

Esperan una multitud y muchos entrerrianos

Paysandú cuenta con más de 100.000 habitantes y la llegada del Pontífice podría generar un movimiento extraordinario. Su ubicación geográfica resulta especialmente estratégica debido a su proximidad con Argentina y particularmente con Entre Ríos.

La ciudad uruguaya se encuentra comunicada directamente con Colón a través del puente internacional General Artigas. Esa cercanía permitirá que numerosos entrerrianos tengan la posibilidad de asistir a una actividad papal sin necesidad de trasladarse hacia Buenos Aires o Córdoba.

“Paysandú está muy en la frontera justamente con Argentina, con la ciudad de Colón. Entonces, realmente vamos a recibir muchos hermanos que vengan de Argentina, de Entre Ríos, de Corrientes”, anticipó Miranda.

También podrían llegar fieles desde Brasil

La convocatoria podría trascender ampliamente la frontera argentino-uruguaya. El sacerdote recordó que Paysandú tampoco se encuentra demasiado lejos del sur brasileño, por lo que esperan visitantes de diferentes puntos de la región.

“Estamos a unos pocos kilómetros del sur de Brasil, o sea, sí creemos que vamos a recibir una concurrencia de gente muy grande”, sostuvo.

Ante ese escenario, Miranda señaló que el desafío no estará solamente en preparar la llegada del Pontífice, sino también en generar las condiciones adecuadas para recibir a quienes viajen para participar del encuentro.

“Eso también nos da mucha alegría y mucha expectativa de poder recibirlos bien a todos, no solamente al Santo Padre, sino a todos los que vengan al encuentro con él”, manifestó.

“Una emoción muy grande”

En el tramo final de la entrevista, el sacerdote fue consultado por Elonce sobre lo que significará personalmente recibir a la máxima autoridad de la Iglesia Católica en la ciudad donde desarrolla su tarea pastoral.

Miranda reconoció, entre risas, que la visita representará “mucho trabajo y días sin dormir”, aunque inmediatamente destacó la dimensión espiritual que tendrá el acontecimiento.

“Es una emoción muy grande porque que el Papa venga a la ciudad, a pisar la tierra donde tú estás, a encontrarse con la gente con la que tú trabajas, con el pueblo de Dios que camina por Uruguay, es una alegría enorme”, expresó.

“Es una gran bendición recibirlo”

El sacerdote contó además que había tenido la oportunidad de encontrarse con León XIV durante una reciente visita a Roma, pero consideró que recibirlo ahora en Paysandú tendrá un significado completamente diferente.

“Yo lo he podido ver en Roma cuando estuve de visita hace unos meses, pero recibirlo en tu casa también tiene su plus”, reconoció.

Mientras comienzan a definirse la seguridad, el lugar de la celebración y el operativo para recibir a los visitantes, la expectativa ya trascendió las fronteras uruguayas. La cercanía de Paysandú con Entre Ríos convierte a la visita del papa León XIV en una oportunidad excepcional para miles de fieles de la provincia.

“Vale la pena porque realmente es una gran bendición recibirlo y estamos todos muy contentos”, concluyó el padre Martín Miranda ante Elonce.