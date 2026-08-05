“No hay voluntad”, lamentó sindicalista tras fracaso de conciliación por 100 despidos en Gualeguaychú

El cierre de Unionbat mantiene en una situación de incertidumbre a unos 100 trabajadores de la fábrica de baterías ubicada en el Parque Industrial de Gualeguaychú. La última audiencia de conciliación terminó sin una propuesta para sostener la actividad y la empresa ratificó el cese, según explicó a Elonce Martín Gómez, referente del Sindicato de Químicos y Petroquímicos.

La planta permanecía cerrada desde el 26 de junio y los operarios no habían vuelto a ingresar. Luego de cumplirse el período de conciliación y una posterior extensión solicitada por la compañía, este lunes 3 de agosto se concretó la última audiencia.

Según Gómez, allí los representantes empresariales ratificaron la decisión de finalizar las actividades y manifestaron que quedarían a disposición las indemnizaciones correspondientes a los trabajadores.

“La decisión seguía firme”

“La empresa vino con la postura de que no tenía nada para ofrecer, que la decisión seguía firme, que iban a hacer un cese de actividades y que estaban a disposición las indemnizaciones de los 100 trabajadores”, sostuvo Gómez.

El dirigente explicó que inicialmente hubo 15 días de conciliación y posteriormente se otorgó una extensión de una semana. Ante la falta de avances, el gremio decidió solicitar que se liberaran las partes.

“Tuvimos 15 días de conciliación más una semana, 21 días hábiles para charlar y para ver qué es lo que la empresa quiere hacer con los trabajadores y con la planta”, afirmó.

Dudas sobre el pago de las indemnizaciones

La principal preocupación quedó concentrada ahora en el cumplimiento de las obligaciones económicas de la compañía. Según el representante sindical, existen salarios pendientes y problemas relacionados con la cobertura de la obra social.

Gómez indicó a Elonce que los empleados recibieron solamente una parte de una de las quincenas adeudadas y manifestó dudas sobre la capacidad de la firma para afrontar inmediatamente las indemnizaciones.

“Si no tienen plata para pagar la quincena, ¿cómo van a pagar la indemnización?”, planteó el dirigente durante la entrevista con Elonce.

Presencia policial frente a Unionbat (foto La Región)

La fábrica permanece cerrada

Unionbat producía baterías en el Parque Industrial de Gualeguaychú. Según Gómez, desde el cierre de la planta solamente ingresaron responsables jerárquicos y personal fuera de convenio.

El gremio sostuvo además que la compañía no habría cumplido con los términos de la conciliación obligatoria. Se trata de una afirmación sindical sobre la cual no se incorporó en la información proporcionada una respuesta de la empresa.

“La empresa está cerrada desde el 26 de junio. No ingresa nadie, más allá de los jefes y los fuera de convenio. A los operarios nunca nos dejaron ingresar”, explicó.

Trabajadores con unos 20 años de antigüedad

Otro de los puntos que genera preocupación es el perfil de los empleados alcanzados por el cierre. Gómez estimó que el promedio de antigüedad ronda los 20 años y que muchos trabajadores tienen entre 45 y 50 años.

“Estamos hablando de un promedio de 20 años de antigüedad. Gente de 50 años, gente de 45. ¿Dónde va a conseguir trabajo hoy toda esta gente?”, expresó.

El dirigente también manifestó preocupación por la situación general del Parque Industrial y las posibilidades de reinserción laboral de quienes quedaron afectados.

Unionbat cerró sus puertas y 100 trabajadores aguardan el pago de las indemnizaciones

El argumento que habría planteado la empresa

De acuerdo con el representante gremial, durante las primeras audiencias la compañía habría argumentado dificultades para competir con las baterías provenientes de Brasil.

“Lo dijo de entrada en la primera audiencia: ellos no pueden competir con Brasil, con las baterías de Brasil”, sostuvo Gómez.

El dirigente cuestionó que durante el período de conciliación no se hubiera encontrado una alternativa que permitiera conservar, al menos parcialmente, los puestos laborales. “No hay voluntad. Dejan pasar el tiempo y la gente queda tirada en la calle”, apuntó.

Salarios y obra social

Según denunció Gómez, además de las indemnizaciones quedaron pendientes obligaciones relacionadas con los salarios y la cobertura médica de los trabajadores. “Ahora estamos esperando que la empresa deposite todo lo que le debe a los trabajadores, que pague las quincenas y la obra social”, indicó.

El gremialista afirmó que la situación afectó especialmente a familias que necesitaban prestaciones médicas para hijos o parejas y que dependían de los salarios para afrontar sus gastos cotidianos.

“Los trabajadores están cansados”

Gómez describió un escenario de desgaste entre los empleados luego de más de un mes de incertidumbre. “Los trabajadores están cansados”, resumió, y señaló que buena parte de ellos esperaba ahora cobrar lo correspondiente para intentar reorganizar su situación personal y laboral.

Ante la falta de perspectivas para una reapertura inmediata, la prioridad pasó a ser que la compañía cumpla con las obligaciones económicas derivadas del cierre.

Mantendrán el acampe hasta el lunes

Luego de la última audiencia, los trabajadores realizaron una asamblea frente a la fábrica y resolvieron mantener el acampe instalado en el exterior del establecimiento.

La decisión fue esperar hasta el cuarto día hábil previsto para verificar si se acreditan las indemnizaciones y demás conceptos reclamados. “Los trabajadores decidieron esperar en el acampe que tienen afuera de la fábrica hasta el lunes. Si está la plata de la indemnización y de todo lo que les deben, levantan la carpa y se van”, explicó Gómez.

En caso de que los pagos no se concreten, el sindicato anticipó que evaluará las acciones legales correspondientes. Así, después del fracaso de la instancia conciliatoria, el conflicto ingresó en una nueva etapa con la mirada puesta en el cumplimiento de las obligaciones hacia los aproximadamente 100 trabajadores afectados.