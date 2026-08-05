Asilo clandestino en Santa Fe: la mujer detenida negó ser la responsable del lugar

La mujer que se entregó a la Justicia en la causa por el asilo clandestino de barrio Nuevo Horizonte negó ser la responsable del establecimiento donde fueron hallados adultos mayores en condiciones extremas. Su abogado defensor, Claudio Torres del Sel, sostuvo que la acusada solo reconoce como propio otro hogar ubicado en Cabaña Leiva, que tampoco cuenta con habilitación municipal.

La mujer se presentó voluntariamente este martes en la sede de la Policía de Investigaciones (PDI), luego de permanecer seis días con pedido de detención. Según explicó el abogado, la entrega fue coordinada previamente con el fiscal Manuel Cecchini.

La audiencia imputativa quedó prevista para este viernes, instancia en la que la defensa espera conocer formalmente qué delitos y hechos concretos le atribuirá la Fiscalía.

Negó estar a cargo del hogar investigado

Torres del Sel afirmó a Aire de Santa Fe que su clienta sostiene que no administraba el asilo de barrio Nuevo Horizonte al momento de los hechos investigados. “Ella me manifiesta que no es la encargada, que no tiene nada que ver con ese lugar”, expresó el letrado.

Sin embargo, reconoció que el contrato de alquiler del inmueble se encontraba a nombre de la mujer. Según la versión de la defensa, ella había puesto inicialmente en funcionamiento el hogar, pero luego lo dejó bajo la administración de otra persona que actualmente también se encuentra detenida.

“Si bien hay un contrato de alquiler a su nombre, porque ella lo había alquilado, se lo dejó a otra persona que hoy está privada de la libertad”, sostuvo.

Reconoce otro hogar sin habilitación

La defensa confirmó además que la mujer sí administra otro establecimiento ubicado en Cabaña Leiva, sobre calle Diez de Andino.

Torres del Sel admitió que ese hogar tampoco posee habilitación municipal, aunque señaló que la responsable estaba realizando los trámites necesarios para regularizar su situación.

Según relató, el lugar fue inspeccionado por personal de la PDI, autoridades municipales y el fiscal de la causa, pero no se dispuso su clausura.

Qué dijo la defensa sobre ese establecimiento

El abogado sostuvo que el hogar de Cabaña Leiva continuaba funcionando y que allí se alojaban personas en situación de vulnerabilidad.

Según su relato, algunas habían sido derivadas durante jornadas de intenso frío y el establecimiento se mantenía con ayuda de vecinos y aportes particulares destinados a alimentación, medicamentos y otros insumos.

Incluso afirmó que algunos trabajadores habían contraído deudas para poder sostener el funcionamiento cotidiano.

La imputación será este viernes

La situación procesal de la mujer comenzará a definirse en la audiencia prevista para este viernes en los tribunales de Santa Fe.

La defensa indicó que hasta el momento desconoce cuál será la figura penal que impulsará la Fiscalía. “El fiscal no nos brindó información de cuál sería la imputación”, afirmó Torres del Sel.

Esperan conocer las pruebas

El abogado señaló además que todavía no tuvieron acceso completo a las pruebas reunidas durante la investigación.

La defensa espera conocer en la audiencia los elementos que utilizará la Fiscalía para vincular a la mujer con el funcionamiento del hogar clandestino de barrio Nuevo Horizonte.

Hasta entonces, la causa continuará bajo investigación y será la Justicia la encargada de determinar qué responsabilidad tuvo cada una de las personas involucradas en el funcionamiento del establecimiento.