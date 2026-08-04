Se entregó la dueña del geriátrico clandestino en Santa Fe investigado tras un incendio

Se destapó la ilegalidad de un asilo clandestino de ancianos y personas con discapacidad.

La dueña del geriátrico clandestino de barrio Nuevo Horizonte se puso este martes a disposición de la Justicia después de permanecer prófuga durante casi una semana. La mujer era buscada en el marco de la investigación iniciada luego de un incendio ocurrido el pasado 29 de julio, episodio que permitió conocer las presuntas condiciones de maltrato que atravesaban personas alojadas en el establecimiento.

Según confirmaron fuentes oficiales a AIRE, la responsable del lugar se presentó voluntariamente, acompañada por su abogado Claudio Torres del Sel, en dependencias de la Policía de Investigaciones (PDI).

La mujer ya se encontraba identificada en la causa y era buscada intensamente por los investigadores. Finalmente, seis días después de iniciado el operativo para localizarla, decidió ponerse a disposición de las autoridades judiciales.

El incendio que permitió descubrir el geriátrico

La investigación comenzó el 29 de julio, luego de registrarse un incendio en el inmueble ubicado en barrio Nuevo Horizonte. De acuerdo con la información incorporada a la causa, el fuego habría sido iniciado intencionalmente por una de las personas alojadas.

Según trascendió, la persona habría provocado el incendio con el objetivo de llamar la atención y lograr que se conocieran las condiciones en las que permanecían quienes residían en el establecimiento.

A partir de ese episodio intervino la Justicia y comenzaron a investigarse maltratos contra las personas alojadas, además de las condiciones en las que funcionaba el geriátrico.

La causa ya tiene un detenido

La investigación quedó a cargo de la jueza Rosana Carrara, mientras que el fiscal Manuel Cecchini lleva adelante las actuaciones correspondientes.

La causa ya cuenta con otro detenido. Se trata de un empleado del establecimiento identificado por sus iniciales como R. A. H., quien quedó bajo investigación por su presunta participación en los hechos denunciados.

El trabajador deberá presentarse este miércoles desde las 12:15 a una audiencia imputativa por presunto maltrato, que se desarrollará en los Tribunales de Santa Fe.

La propietaria quedó a disposición de la Justicia

La presentación de la dueña del establecimiento ocurrió luego de casi una semana de búsqueda por parte del personal de la Policía de Investigaciones encargado del caso.

Con su comparecencia ante la PDI, la mujer quedó a disposición de las autoridades que llevan adelante la investigación, mientras continúa la recolección de pruebas para determinar las responsabilidades por las condiciones denunciadas dentro del establecimiento.

La causa continuará ahora con las correspondientes instancias judiciales y con la audiencia imputativa prevista para el empleado detenido, mientras se espera conocer qué medidas adoptará la Justicia respecto de la propietaria del geriátrico.