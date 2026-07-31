Asilo clandestino en Santa Fe: el testimonio de un hombre que denunció abandono y violencia

El asilo clandestino en Santa Fe volvió a quedar en el centro de la investigación judicial luego de que un hombre de 72 años denunciara que permaneció 35 días alojado en un establecimiento ilegal de calle Salvador del Carril, donde aseguró haber sufrido agresiones, falta de alimentación y la retención de su documentación personal. Su testimonio se conoció mientras continúa la causa por el hogar clandestino descubierto días atrás tras un incendio en barrio Nuevo Horizonte y donde siete adultos mayores fueron rescatados.

Juan contó a Aire de Santa Fe que llegó al lugar hace poco más de dos años, luego de que le ofrecieran un alojamiento transitorio hasta conseguir una vivienda. Sin embargo, afirmó que apenas ingresó comenzaron los malos tratos.

"Me agarraron entre cuatro o cinco. Me empujaron y me agarraron a patadas", recordó al describir el momento de su ingreso.

Denunció hambre y retención de documentación

El hombre sostuvo que durante su permanencia le retuvieron el Documento Nacional de Identidad, la tarjeta de débito, el carnet de PAMI y otros documentos personales.

Además, describió las condiciones de alimentación que, según su relato, afrontaban los residentes. "Siempre era polenta. Cuando les daban una rodajita de pan, hacían una fiesta", expresó.

También aseguró que en numerosas oportunidades permanecían sin recibir alimentos. "La mayoría de las veces estábamos sin comer. Mis hijas eran las que me llevaban comida", afirmó.

Tras incendio en asilo clandestino, los siete adultos fueron evaluados por personal de salud y están recibiendo la asistencia que necesitan (foto Aire de Santa Fe)

Cómo logró salir del lugar

Juan explicó que en distintas ocasiones intentó recuperar su documentación y su tarjeta bancaria, pero le respondían que no podían encontrarlas. Ante esa situación decidió abandonar el establecimiento. "Me fui caminando y no volví más", relató.

El hombre señaló que sus ocho hijas conocían las condiciones en las que vivía porque mantenía contacto telefónico con ellas y les describía la situación que atravesaba.

Según recordó, sus familiares reclamaban al observar la alimentación que recibía. "Mirá lo que le están dando para comer a mi papá", rememoró sobre los cuestionamientos que realizaban sus hijas.

Al finalizar su testimonio dejó un mensaje dirigido a otras personas. "No se lo recomiendo a nadie. Somos todos seres humanos", concluyó.

Los siete adultos mayores permanecen bajo asistencia

En tanto, mientras continúa la investigación judicial por el incendio en un asilo clandestino de calle José Gollán al 10100, los siete adultos mayores rescatados permanecen alojados de manera transitoria en la Casa Beata Clara Bosatta, sobre avenida Blas Parera. En tanto, uno de ellos debió ser derivado al Hospital Iturraspe luego de haber inhalado humo durante el incendio.

Desde el municipio informaron que, luego de recibir atención médica, las personas permanecían higienizadas, con buen estado general de salud y bajo el seguimiento de equipos interdisciplinarios.

La permanencia en ese espacio continuará hasta que las autoridades definan la situación particular de cada uno de los residentes.

Tras incendio en asilo clandestino, los adultos mayores permanecen en el hogar Casa Beata Clara Bosatta (foto Aire de Santa Fe)

Intervienen organismos provinciales y nacionales

Los adultos mayores reciben asistencia de trabajadores sociales, nutricionistas y profesionales de distintas áreas municipales y provinciales.

También intervienen la Dirección Provincial de Adultos Mayores, la Dirección de Salud de la Municipalidad y el área de Accesibilidad.

El secretario de Desarrollo Humano y Hábitat de la Municipalidad, Hugo Marchetti, indicó que ya comenzaron las entrevistas individuales para conocer la situación particular de cada adulto mayor. "Hay personas que tienen familia y hay que entrevistar también a los familiares. Hay otras que están absolutamente solas", explicó.

Durante la primera noche, tres familias se presentaron para interiorizarse sobre la situación de sus familiares.

Durante las últimas horas se sumaron representantes de ANSES y PAMI, quienes iniciaron actuaciones para verificar la situación previsional y administrativa de las personas trasladadas.

Entre los aspectos analizados figuran la administración de documentación personal y de beneficios previsionales, cuestiones que surgieron a partir de distintos testimonios y que aún permanecen bajo investigación.

La causa continúa en investigación

La Justicia avanza para determinar las responsabilidades sobre el funcionamiento del establecimiento clandestino y esclarecer las condiciones en las que permanecían alojadas las personas mayores.

En paralelo, equipos municipales y provinciales trabajan para reconstruir los vínculos familiares de quienes fueron rescatados y definir el destino de cada uno de ellos.

Las autoridades no descartaron que algunos adultos mayores puedan regresar con sus familias o ser derivados a residencias habilitadas, de acuerdo con las evaluaciones que realicen los organismos competentes.