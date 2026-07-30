Incendio en geriátrico clandestino en Santa Fe: detuvieron a un empleado y buscan a la presunta dueña

La investigación por el hogar clandestino de adultos mayores en Santa Fe avanzó con la recolección de pruebas por parte de la Fiscalía, luego del incendio que permitió descubrir un establecimiento que funcionaba sin habilitación en barrio Nuevo Horizonte. La causa quedó a cargo del fiscal Manuel Cecchini, quien ordenó distintas medidas de investigación y la detención de un supuesto empleado del lugar.

El procedimiento se inició el miércoles al mediodía cuando bomberos zapadores acudieron a una vivienda ubicada sobre calle José Gollán al 10100 para controlar un incendio. Durante la intervención, uno de los adultos mayores que permanecía en el inmueble manifestó que había provocado el fuego para visibilizar las condiciones en las que vivían él y el resto de los residentes.

A partir de ese episodio, las autoridades constataron que el inmueble funcionaba como un hogar para personas mayores sin contar con habilitación municipal. En el lugar residían siete adultos mayores, quienes fueron trasladados al refugio Beata Clara Bosatta, dependiente de la Municipalidad de Santa Fe.

Avanzó la investigación judicial

La investigación quedó en manos del fiscal Manuel Cecchini, quien ordenó que agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) reunieran pruebas sobre el funcionamiento del establecimiento.

Entre las primeras medidas, la PDI detuvo a un supuesto empleado del hogar clandestino, mientras continuaron las diligencias para determinar las condiciones en las que permanecían alojadas las personas mayores y establecer las responsabilidades correspondientes.

En paralelo, la Justicia avanzó en la identificación de la presunta responsable del establecimiento. Según trascendió, la mujer ya fue identificada y era intensamente buscada por los investigadores.

Residentes del hogar clandestino en Santa Fe (foto Aire de Santa Fe)

La Municipalidad inició actuaciones

Desde la Municipalidad de Santa Fe confirmaron que las personas trasladadas permanecieron en la Casa Beata Clara Bosatta, ubicada sobre avenida Blas Parera.

El subsecretario de Acción Social, Hugo Marchetti, explicó que "están en buenas condiciones, descansaron, se higienizaron y están bien. Estamos dialogando con ellos para determinar cada situación, anoche también se acercaron algunos familiares".

El funcionario agregó que, en coordinación con la Fiscalía, "la Municipalidad se hacía cargo de las personas transitoriamente y luego evaluar la continuidad". Además, indicó que trabajaban junto con el Ministerio de Salud provincial y la Dirección de Adultos Mayores.

Hogar clandestino en Santa Fe (foto Aire de Santa Fe)

Sin denuncias previas y con una investigación en marcha

Marchetti señaló que antes del incendio no existían denuncias ni reclamos registrados sobre el funcionamiento del lugar. "Las investigaciones que se tengan que hacerse se harán, hoy nosotros no tenemos nada, no tenemos el dato de la persona que se adjudica el lugar", afirmó.

El funcionario también advirtió sobre la posibilidad de que existan otros establecimientos funcionando de manera irregular. "Creo, y espero equivocarme, que hay muchas situaciones irregulares de locales, casas que se alquilan para estos eventos, esperemos no tener que lamentar malas noticias", expresó.

En ese contexto, sostuvo que muchas familias recurrían a hogares para adultos mayores cuando no podían afrontar los cuidados y agregó: "Las personas mayores cuando no tienen lugares o la familia no puede tomar la responsabilidad del cuidado apela a geriátricos, ahora, suponemos que hay un montón de situaciones que vamos a investigar ahora".

Hogar clandestino en Santa Fe (foto Aire de Santa Fe)

Pidieron denunciar posibles irregularidades

Como parte de las acciones preventivas, la Municipalidad solicitó que los vecinos informen cualquier sospecha sobre establecimientos que funcionen sin autorización.

Para ello, habilitó el número gratuito 0800-777-5000, donde podrán realizar denuncias vinculadas con hogares o geriátricos que operen de manera irregular.

Mientras tanto, la Fiscalía continuó reuniendo evidencia para esclarecer el funcionamiento del hogar clandestino, determinar las responsabilidades penales y establecer las condiciones en las que permanecían alojadas las personas mayores.