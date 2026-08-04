San Cayetano: invitan a la procesión y misa para pedir por pan y trabajo

REDACCIÓN ELONCE
La comunidad de la Parroquia San Cayetano transitó los últimos días de la Novena Patronal y convocó, a través de Elonce, a participar de la celebración central. La procesión y la misa serán el viernes 7 de agosto desde las 15:30.
La comunidad de San Cayetano se preparó para vivir la celebración central en honor al patrono del pan y el trabajo, prevista para el viernes 7 de agosto. Desde la parroquia invitaron a los fieles y devotos de Paraná a participar de la procesión y posterior misa, que comenzarán a las 15:30, luego de varios días de actividades por la Novena Patronal.
En ese marco, el sacerdote Silvio Fariña también se refirió a la celebración del Día del Párroco y expresó su gratitud por el acompañamiento recibido. “Estoy muy agradecido a Dios y a la gente”, manifestó. El religioso lleva diez años de manera ininterrumpida al frente de la Parroquia San Cayetano.
Fariña destacó además cómo se desarrolló la Novena Patronal, aunque las condiciones meteorológicas obligaron a modificar una de las actividades previstas. “Hoy el clima no nos permitió caminar por el barrio, pero hasta ahora hemos vivido la Novena con felicidad. El lema que nos acompaña está inspirado en el Papa: ‘San Cayetano nos ayuda a ser más humanos’. Es un llamado a ser más caritativo con el otro, escucharlo, acompañarlo, tener compasión cuando el otro sufre, es decir, todo lo que nos enseña Jesús”, expresó.
Una Novena que recorrió distintos barrios
La preparación para la fiesta patronal incluyó recorridos y actividades en diferentes sectores de la ciudad. Una de las mujeres que participó de las jornadas contó su vínculo con la celebración y anticipó la continuidad de la propuesta: “Hemos vivido varias procesiones de una parte a otra. Mañana nos toca el barrio 1º de Julio en la Parroquia Medalla Milagrosa”.
Por su parte, Viviana Gandolfo explicó el trabajo que realizan los integrantes de la comunidad para acompañar las distintas actividades de la parroquia. “Estamos trabajando en el Ministerio de la Música. Estamos colaborando en todo lo que se necesita para la Parroquia y aprovechamos a invitar a toda la feligresía de Paraná y a todos los devotos de San Cayetano para pedir por pan y trabajo”, señaló.
Además de convocar a los fieles para la celebración religiosa, Gandolfo invitó a quienes puedan colaborar con las necesidades de la institución. “También si se quieren acercar con colaboraciones porque ese día va a haber una feria de platos para juntar fondos para la parroquia”, indicó.
Procesión y misa por San Cayetano
La jornada central será el viernes 7 de agosto y tendrá como uno de sus momentos principales la tradicional procesión. Según se informó, las actividades comenzarán a las 15:30 y posteriormente se celebrará la misa en honor a San Cayetano.
La celebración estará atravesada por el lema elegido para este año, “San Cayetano nos ayuda a ser más humanos”, que propone poner el foco en la solidaridad, el acompañamiento y la convivencia comunitaria.
En ese sentido, otra de las creyentes que participa de las actividades destacó el mensaje que buscarán transmitir durante la jornada: “San Cayetano tiene lo mejor para darnos. Este año el lema nos invita a ser más humanos, que el rtimo de la sociedad y la vida no nos deje perder lo más importante que es respetarnos como humanos y saber vivir en comunidad”, expresó.
Convocatoria a los fieles y devotos
La celebración del viernes reunirá a la comunidad parroquial y a devotos que tradicionalmente se acercan para agradecer y realizar sus pedidos al santo. Entre las intenciones estará especialmente presente la petición por pan y trabajo.
En paralelo, la feria de platos permitirá reunir fondos destinados a sostener las actividades y necesidades de la Parroquia San Cayetano. Desde la comunidad convocaron a colaborar y participar de las propuestas organizadas para la fecha patronal.
De esta manera, tras varios días de Novena, la comunidad de San Cayetano se encaminó hacia la celebración principal del viernes 7 de agosto, con una convocatoria abierta a los fieles de Paraná para participar desde las 15:30 de la procesión y la misa, bajo un mensaje que este año buscará recuperar la solidaridad y el acompañamiento entre las personas.