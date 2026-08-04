Paraná incorporó un software para monitorear tormentas e inundaciones en tiempo real

Paraná incorporó un software para monitorear fenómenos climáticos que permitirá a Protección Civil seguir en tiempo real tormentas, crecidas, inundaciones y otras situaciones de emergencia, además de acceder a información anticipada para organizar los equipos municipales de respuesta.

Lucas García, coordinador general de Protección Civil y asesor técnico de la Municipalidad, explicó a Elonce que la herramienta comenzó a utilizarse después de un proceso de capacitación impulsado por la Agencia Federal de Emergencias (AFE).

Según detalló, la formación se extendió durante aproximadamente cuatro meses y permitió al personal especializarse en la utilización de un sistema que reúne información proveniente de diferentes puntos del país. “Lo que nos brinda esta herramienta, que es nueva para el Municipio, es un monitoreo en tiempo real de crecidas e inundaciones en nuestras zonas”, señaló.

Cómo funciona el sistema

El software permite visualizar sobre un mapa diferentes eventos y niveles de riesgo. Durante la demostración, García mostró alertas relacionadas con inundaciones sobre sectores de las costas de los ríos Uruguay y Paraná.

Respecto de la situación de la capital entrerriana, aclaró que en ese momento no existían alertas significativas vinculadas con la cuenca ni peligro de inundación para Paraná.

Además de los eventos que se encuentran en desarrollo, la plataforma brinda información meteorológica que puede resultar útil para anticipar escenarios durante los días siguientes. “Podemos ver en tiempo real y con aproximadamente cuatro o cinco días alertas tempranas en caso de tormentas fuertes”, explicó.

Nuevo sistema permitirá anticipar tormentas, crecidas y otros fenómenos climáticos (foto Elonce)

Datos sobre lluvias, viento y zonas afectadas

Entre las variables disponibles aparecen la intensidad de las tormentas, la velocidad del viento, los registros de precipitaciones y las áreas que potencialmente podrían resultar afectadas.

García recordó que el sistema fue utilizado durante las fuertes tormentas registradas recientemente en Entre Ríos. “Nos indicaba y marcaba la gravedad, la velocidad del viento, como así también la cantidad de agua y posibles zonas afectadas en nuestra ciudad”, detalló.

La plataforma también incorpora información cargada por organismos de diferentes jurisdicciones. De esa manera, los equipos pueden conocer situaciones de emergencia que ocurren en otros puntos del país y seguir su evolución.

Paraná incorporó un software para monitorear tormentas e inundaciones en tiempo real

Información actualizada por Protección Civil

El funcionario explicó a Elonce que los municipios y organismos de Protección Civil recaban datos y los incorporan al sistema coordinado por la Agencia Federal de Emergencias.

“Cada municipio, Defensa Civil o Protección Civil va recabando datos en tiempo real y los eleva a este sistema que enmarca la Agencia Federal de Emergencias”, indicó.

La disponibilidad de esa información permite que Paraná pueda observar la evolución de fenómenos meteorológicos antes de que alcancen la ciudad y organizar con anticipación los recursos necesarios ante una eventual emergencia.

Preparar los equipos antes de una tormenta

Para Protección Civil, uno de los principales beneficios será contar con mayor margen para preparar los dispositivos municipales de respuesta.

García mencionó como ejemplo las tormentas registradas durante el último fin de semana. Frente a eventos de esa intensidad, la información anticipada permite reunir a los equipos de Protección Civil y sus auxiliares antes de que comiencen las condiciones meteorológicas más adversas.

“Uno se va preparando como equipo de respuesta desde el Municipio, desde Protección Civil y desde los auxiliares de Protección Civil, que se van reuniendo con anticipación para estar en la calle en el minuto cero”, explicó a Elonce.

La preparación ante El Niño

El funcionario también se refirió a las acciones preventivas frente a los posibles efectos del fenómeno climático de El Niño. Indicó que se realizaron reuniones con Defensa Civil provincial y capacitaciones destinadas a analizar distintos escenarios meteorológicos.

Capacitación en Protección Civil (archivo Municipalidad de Paraná)

Sin embargo, remarcó que se trata de previsiones y que no resulta posible determinar con tanta anticipación cuáles serán exactamente las características o la intensidad de los eventos que podrían registrarse.

“Por lo pronto está la prevención y la preparación”, resumió García, quien sostuvo que los escenarios pueden variar desde lluvias leves hasta fenómenos climáticos de mayor complejidad.

Qué pueden hacer los vecinos

Además del trabajo de los organismos públicos, Protección Civil pidió acompañamiento de la comunidad mediante medidas preventivas sencillas en los hogares.

Entre las recomendaciones mencionó mantener limpias las canaletas, evitar arrojar residuos que puedan obstruir los desagües y prestar atención a las comunicaciones oficiales cuando existan condiciones meteorológicas adversas.

García agregó que el Municipio desarrolla tareas de limpieza en arroyos y otros sectores considerados sensibles. Con la incorporación del nuevo software, Protección Civil buscará complementar esas acciones con información actualizada que permita anticipar riesgos y mejorar la capacidad de respuesta frente a tormentas, crecidas e inundaciones.