Incorporarán jóvenes a Seguridad Informática y Monitoreo: requisitos y cómo inscribirse

La convocatoria para incorporar jóvenes a Seguridad Informática y Monitoreo estará destinada a personas de entre 18 y 29 años, con formación en informática o sistemas y residencia en Paraná. La inscripción será exclusivamente virtual, del 5 al 19 de agosto.
La convocatoria para incorporar jóvenes a Seguridad Informática y Monitoreo abrirá este miércoles 5 de agosto y estará dirigida a profesionales y técnicos que quieran integrar el Departamento de Seguridad Informática y Monitoreo Electrónico. El proceso se realizará íntegramente de manera virtual y permanecerá habilitado hasta el 19 de agosto.
La iniciativa del Gobierno de Entre Ríos se enmarcó en las políticas de fortalecimiento tecnológico y jerarquización de las áreas estatales. Podrán postularse ciudadanos argentinos nativos o por opción que residan en Paraná y reúnan las condiciones académicas e institucionales establecidas.
Uno de los principales requisitos será tener entre 18 y 29 años cumplidos al momento de la inscripción y contar con una formación terciaria, universitaria o afín vinculada específicamente con informática y sistemas. Quienes no posean una titulación relacionada con estas áreas no podrán participar del proceso.
Qué títulos serán admitidos
Entre las carreras habilitadas figuran Técnico en Seguridad Informática, Técnico Superior en Análisis de Sistemas, Técnico Superior en Informática Aplicada, Técnico en Programación, Licenciado en Programación, Técnico Universitario en Administración de Sistemas y Software Libre, Analista de Sistemas y Analista Programador.
También podrán inscribirse graduados de las licenciaturas en Informática y Sistemas de Información, además de personas que acrediten otros títulos considerados afines. Los aspirantes deberán presentar tanto el título secundario como la certificación terciaria o universitaria correspondiente.
En cuanto a las condiciones personales, será obligatorio contar con DNI actualizado y domicilio regularizado en Paraná. Además, los postulantes no podrán estar imputados ni condenados penalmente ni haber sido separados de la administración pública mediante exoneración.
Evaluaciones y condiciones para ingresar
La convocatoria también estableció requisitos vinculados con la aptitud laboral e institucional. Los aspirantes deberán prestar consentimiento para evaluaciones del perfil psicológico laboral, test de VIH e infecciones de transmisión sexual (ITS) y controles aleatorios sobre consumo de sustancias prohibidas.
Según las condiciones informadas, un resultado positivo en estos últimos controles implicará la expulsión inmediata, conforme a la Resolución Nº 706/24 de la Dirección General del Servicio Penitenciario de Entre Ríos. Los seleccionados también deberán aceptar las normas que regulan al organismo.
Respecto de la presentación personal, se indicó que los postulantes no podrán poseer tatuajes en rostro, cuello, antebrazos o manos. Tampoco serán admitidos tatuajes considerados lesivos, obscenos o discriminatorios.
Qué documentación se deberá presentar
La inscripción será exclusivamente online y los interesados tendrán que cargar digitalmente la documentación solicitada en el formulario oficial. Entre los archivos requeridos estarán las copias del DNI —anverso y reverso—, certificado del Registro Nacional de Reincidencia, constancia de CUIL o CUIT y títulos académicos.
Asimismo, podrán adjuntarse constancias de cursos y capacitaciones. Será obligatorio completar la ficha de datos personales y la declaración jurada, además de la ficha médica, según los modelos establecidos para la convocatoria.
Finalmente, los aspirantes deberán presentar el consentimiento para prácticas médicas, test de VIH e ITS y controles toxicológicos, junto con la conformidad sobre los reglamentos del Servicio Penitenciario de Entre Ríos. Todos los modelos estarán disponibles en la sección de descargas correspondiente al proceso de inscripción.