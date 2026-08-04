Bingo solidario de la Biblioteca Caminantes: buscan recaudar fondos para un encuentro de teatro

REDACCIÓN ELONCE
El bingo solidario de la Biblioteca Caminantes se realizará el domingo desde las 15 en el Club San Martín. Lo recaudado será destinado a cubrir gastos del 12º Encuentro de Teatro Comunitario. Cristina brindó a Elonce detalles de la propuesta.
El bingo solidario de la Biblioteca Caminantes se realizará este domingo, desde las 15, en las instalaciones del Club San Martín, ubicado en calle Celestino Marcó 1389 de Paraná. La iniciativa tendrá como objetivo recaudar fondos para afrontar los gastos del 12º Encuentro de Teatro Comunitario, previsto para noviembre en Paraná y Santa Fe.
La Biblioteca Caminantes funciona en barrio Los Gobernadores, precisamente en calle Gobernador Antelo, frente a la Plaza Alemania. El espacio desarrolla durante la semana distintas propuestas culturales destinadas a niños, jóvenes y adultos.
Cristina, integrante de la biblioteca, destacó la variedad de iniciativas que se llevan adelante. “Todos los días hay actividades. Ahora a las 18:30 horas hay un taller para gurises de movimiento. Después los lunes hay serigrafía para la adultez, percusión, circo y teatro para las infancias y jóvenes. Necesitamos de todas las edades”, informó.
Un bingo para apoyar el teatro comunitario
La propuesta solidaria surgió ante la necesidad de reunir recursos para recibir a los grupos que participarán del encuentro de teatro comunitario. Según anticiparon, numerosos elencos llegarán a la región y la organización deberá afrontar los costos vinculados al alojamiento, alimentación y logística.
“En noviembre es el 12º encuentro de teatro comunitario en Paraná y Santa Fe porque van a venir un montón de elencos. Hay que juntar un montón de dinero para el alojamiento, para la logística y para la comida. Por eso estamos haciendo este bingo para darlo a conocer. Es un bingo solidario que será en el Club San Martín, en calle Celestino Marcó 1389. Será el domingo desde las 15 horas en adelante”, precisó Cristina.
Las entradas tendrán un valor de 2.000 pesos e incluirán un número para una rifa y dos cartones de regalo destinados al sorteo final. Entre los premios habrá una canasta con productos de librería y otra compuesta por artículos de limpieza y comestibles.
Shows, propuestas para las infancias y cantina
La jornada no se limitará al bingo, ya que también habrá espectáculos en vivo y un espacio especialmente destinado a las infancias. De esta manera, desde la Biblioteca Caminantes plantearon la actividad como una propuesta para compartir en familia y, al mismo tiempo, colaborar con la realización del encuentro cultural.
Además, durante la tarde funcionará una cantina con precios accesibles, donde los asistentes podrán encontrar diferentes opciones, entre ellas tortas fritas.
Con el bingo solidario de la Biblioteca Caminantes, la institución buscará reunir los recursos necesarios para recibir en noviembre a los elencos que formarán parte del 12º Encuentro de Teatro Comunitario y continuar fortaleciendo las actividades culturales que desarrolla durante todo el año.