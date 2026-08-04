Conciliación en Unionbat: sindicato afirmó que no hubo propuestas y denunció incumplimientos salariales

Reclaman la interrupción de la cobertura de la obra social.

El conflicto en Unionbat S.A. sumó este martes un nuevo capítulo durante una audiencia realizada en Paraná ante la Secretaría de Trabajo de Entre Ríos. La representación sindical denunció que la empresa no presentó propuestas para solucionar la situación y anticipó que podría avanzar con medidas de acción directa y acciones judiciales una vez finalizada la conciliación obligatoria.

La audiencia quedó registrada en el acta correspondiente al expediente N° 3434021 y se desarrolló en el marco de la instancia de conciliación obligatoria dispuesta por el organismo laboral provincial.

Durante el encuentro, los representantes de los trabajadores ratificaron las denuncias presentadas anteriormente ante la Secretaría de Trabajo y aseguraron que continuaban sin obtener respuestas satisfactorias para los diferentes reclamos planteados, publicó El Argentino.

Denunciaron incumplimientos de la conciliación obligatoria

Uno de los principales cuestionamientos estuvo relacionado con el cumplimiento de la conciliación obligatoria. Según sostuvo la representación sindical, Unionbat no reincorporó a los trabajadores afectados desde el inicio de esa instancia.

El gremio también denunció la falta de pago de los salarios correspondientes a la primera quincena de julio, situación que fue incorporada entre los reclamos formulados durante la audiencia.

Además, planteó incumplimientos de acuerdos económicos previamente establecidos, entre ellos pagos correspondientes a horas extras y beneficios contemplados en el convenio colectivo para trabajadores jubilados.

Reclamo por la cobertura de obra social

Otro de los puntos planteados ante las autoridades laborales estuvo relacionado con la cobertura de salud. La representación sindical denunció la interrupción de la obra social por la falta de ingreso de aportes y contribuciones patronales.

Frente a este escenario, el sindicato solicitó formalmente a la Secretaría de Trabajo que intime a Unionbat a cumplir con sus obligaciones laborales en tiempo y forma.

Foto: Archivo

Asimismo, reclamó que el organismo provincial aplique las sanciones correspondientes ante los incumplimientos que sean constatados en el marco del expediente.

Advirtieron que podrían iniciar medidas de fuerza

El gremio adelantó que, una vez concluida la conciliación obligatoria, podría avanzar con medidas de acción directa y/o acciones judiciales destinadas a reclamar por los derechos laborales que considera afectados.

Por su parte, la representación de Unionbat ratificó durante la audiencia lo que había manifestado previamente, según quedó asentado en el acta. No se incorporaron nuevos argumentos por parte de la empresa durante el encuentro.