"La Defensoría en los Barrios": Vecinos de Humedales del Oeste reclaman asfalto y una solución para poder escriturar

Vecinos de Humedales del Oeste mantuvieron un encuentro con representantes de la Defensoría del Pueblo de Paraná para avanzar en una serie de reclamos vinculados con la falta de asfalto, la imposibilidad de regularizar el loteo y escriturar las viviendas, además de cuestionamientos sobre la determinación de las cuotas que deben pagar. El barrio cuenta con alrededor de 500 familias y fue entregado hace más de dos años, según explicó a Elonce Rubén Spretz, uno de sus habitantes.

La reunión se desarrolló en el marco de la iniciativa “La Defensoría en los barrios”, mediante la cual se buscó actualizar las actuaciones ya iniciadas y analizar alternativas para acercar a los vecinos con los organismos involucrados.

“La problemática que tiene el barrio es compleja. El barrio fue entregado incompleto. Hace más de dos años largos que se nos entregó y tendríamos que tener asfalto”, señaló Spretz.

La falta de pavimento impide avanzar con las escrituras

Según explicó el vecino, la ausencia del pavimento no solamente genera dificultades cotidianas, sino que también tendría consecuencias administrativas para la regularización de las propiedades.

“Hay ordenanzas municipales del Código Urbano que imposibilitan la aprobación del loteo en la Municipalidad. Por ende, no se pueden hacer los planos de mensura y tampoco se puede escriturar”, detalló.

A esa situación sumó otras necesidades de infraestructura y espacios públicos. “No tenemos plaza. Hay cuestiones urbanísticas y administrativas, y sobre todo está el tema del asfalto porque no podemos esperar más. No se puede vivir sin asfalto y, además, nos corresponde”, sostuvo.

El reclamo por las cuotas de las viviendas

El segundo eje del planteo estuvo relacionado con la deuda correspondiente a las viviendas. Los vecinos cuestionaron la forma en que, según indicaron, el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) habría determinado los montos.

Spretz aclaró que el reclamo no apunta a dejar de pagar las casas, sino a revisar el criterio utilizado para establecer la deuda. Según explicó, consideran que se aplicaron valores correspondientes a sistemas constructivos tradicionales cuando las viviendas del barrio son prefabricadas.

“No estamos diciendo que no queremos pagar. Estamos diciendo que queremos pagar lo que es justo y lo que nos corresponde”, remarcó.

Buscan una mesa de diálogo entre los organismos

Los vecinos señalaron que la situación involucra a distintos niveles y organismos del Estado, por lo que pretenden sumar instituciones que permitan encontrar una salida mediante el diálogo.

“Estamos trabajando para sumar otras instituciones. La última vez estuvo acá el programa ‘La Justicia va a los barrios’. En esa oportunidad presentamos nuestra problemática”, recordó Spretz.

A partir de esa intervención, indicó que enviaron los antecedentes al Instituto Juan Bautista Alberdi del Superior Tribunal de Justicia. Posteriormente, según relató, recibieron una respuesta en la que se informó la remisión del caso a la Defensoría del Pueblo para su abordaje.

“Estamos buscando resolver el conflicto desde el diálogo”

El vecino insistió en que el objetivo central es reunir a las partes involucradas para encontrar una solución consensuada. “Buscamos resolver el conflicto siempre desde el diálogo y la negociación”, aseguró.

Sobre el pavimento, Spretz mencionó que existió una licitación provincial durante la gestión anterior y que posteriormente el contrato habría atravesado una renegociación en el contexto de la emergencia de la obra pública.

“En este momento no sabemos qué tipo de renegociación hicieron. No sabemos si van a poner carpeta asfáltica. Funcionarios dijeron que no, que iban a poner un consolidado. Hablaron de que tenían un compromiso con la Municipalidad, pero que todavía no estaba firmado”, manifestó.

Un barrio de unas 500 familias

Frente a ese escenario, los habitantes buscan que la Defensoría del Pueblo y otras instituciones acompañen las gestiones para evitar que el reclamo quede limitado a negociaciones individuales con los organismos estatales.

“Lo que estamos buscando es precisamente músculo institucional que nos permita sentarnos en una mesa y que no queden únicamente los vecinos con la gente del IAPV, de la Provincia o de la Municipalidad”, explicó Spretz.

El reclamo comprende a un barrio proyectado para aproximadamente 500 familias. Los vecinos esperan ahora avanzar con las gestiones para definir qué sucederá con el pavimento, regularizar el loteo y posteriormente habilitar los trámites necesarios para acceder a las escrituras.

“Queremos resolverlo y queremos que la respuesta que tengamos sea justa. Si hay una ordenanza que dice que los loteos se aprueban con todos los servicios, inclusive el pavimento, es algo que tienen que resolver”, concluyó el vecino ante Elonce.