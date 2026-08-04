Preocupación por la ex GH Denisse González: sus plaquetas siguen bajas y evalúan estudio de médula ósea

La salud de Denisse González continúa generando preocupación mientras la exparticipante de Gran Hermano permanece internada y sometida a diferentes estudios médicos debido a un nivel extremadamente bajo de plaquetas. La joven contó que el problema fue descubierto de manera inesperada durante un análisis de sangre que se realizó como parte de un chequeo anual.

“Sigo en un momento bastante difícil”, reconoció la modelo al referirse a su estado de salud. Durante los últimos días fue compartiendo algunas novedades sobre su evolución y explicó que los valores todavía no consiguieron estabilizarse.

El lunes había informado que sus plaquetas habían descendido nuevamente. “Hoy las plaquetas bajaron a 6.000. (Ayer estaban en 8.000). No es la noticia que esperábamos, pero seguimos peleándola y los médicos están encima de todo. Parece que esto viene para un rato más, así que toca tener paciencia y seguir con fuerza”, había señalado.

Los médicos buscan determinar la causa

Posteriormente, Denisse reveló que el valor llegó incluso a 5.000 plaquetas, una cifra considerablemente inferior a los parámetros habituales.

“Una persona sana suele tener entre 150.000 y 450.000, así que sigo muy por debajo de lo normal. Para poder pensar en el alta tienen que subir y, sobre todo, mantenerse estables”, explicó.

En ese sentido, señaló que el equipo médico continúa intentando establecer qué provocó semejante descenso. “Mis plaquetas todavía no logran estabilizarse. Los médicos siguen haciendo estudios para encontrar la causa y definir cuál va a ser el tratamiento”, sostuvo.

Evalúan realizarle un estudio de médula ósea

Ante la falta de una explicación definitiva sobre el cuadro, los profesionales analizan avanzar con nuevos procedimientos. “Incluso se está evaluando la posibilidad de hacer un estudio de médula ósea si es necesario”, adelantó Denisse.

La exparticipante del reality explicó además cuál es actualmente el objetivo de los especialistas que siguen su evolución. “Hoy los médicos están enfocados en encontrar la causa de la enfermedad y lograr que mi cuerpo deje de destruir las plaquetas. Mientras eso no pase, sigo necesitando controles muy de cerca”, indicó.

La internación comenzó de manera inesperada. Denisse aseguró que no tenía síntomas que la llevaran específicamente a realizarse el análisis, sino que había decidido cumplir con un control preventivo.

El chequeo que terminó siendo clave

“La realidad es que llegué de casualidad. Había ido simplemente a hacerme un chequeo anual, como hago siempre. De hecho, sentía como que ‘un angelito’ me decía que fuera antes. Ese lunes me desvelé y pensé: ‘Aprovecho y voy hoy’”, relató.

Su turno original estaba previsto para cuatro días después, pero decidió anticipar el análisis. A partir de los resultados quedó bajo atención médica.

“Si hubiera esperado, con lo rápido que bajaron mis plaquetas, probablemente habría llegado en una situación muchísimo más complicada. También tenía un viaje que terminó cambiando de destino, así que siento que hubo una cuota de suerte, pero también la importancia de hacerse los controles de rutina. Si no hubiera ido ese día, hoy la historia podría haber sido muy distinta”, reflexionó.

Bautista Mascia permanece a su lado

Durante la internación, Bautista Mascia se mantuvo cerca de Denisse para acompañarla. Ambos incluso compartieron videos intentando atravesar con ánimo los días de hospitalización.

Sin embargo, la joven reconoció que todavía no existe una fecha estimada para recibir el alta, ya que dependerá de la evolución de los valores y de los resultados de los estudios que continúan realizándole.

“Hoy no puedo decir cuándo voy a volver a mi vida normal porque depende completamente de cómo responda mi cuerpo. Estoy tratando de vivir un día a la vez y enfocarme en recuperarme”, concluyó Denisse.