Encaje y transparencias: el impactante look de Isabel Macedo para festejar sus 51

Isabel Macedo celebró sus 51 años en Salta y compartió en las redes sociales algunas imágenes del festejo. Además de mostrarse acompañada por familiares y amigas, la actriz llamó la atención por el vestuario elegido para la ocasión.

La artista lució un vestido largo de encaje negro, confeccionado con transparencias y mangas acampanadas. El diseño también presentaba un pronunciado tajo lateral que dejaba a la vista el culotte que llevaba debajo.

La elección se inscribió dentro de la denominada tendencia “naked”, caracterizada por prendas translúcidas que permiten observar parte de la ropa interior. Macedo completó la propuesta con elementos que le dieron un estilo menos formal.

Los detalles del look de Isabel Macedo

Para acompañar el vestido, Isabel Macedo eligió unos borceguíes negros de caña media, con cordones y medias oscuras visibles. El calzado aportó un detalle rockero y generó un contraste con la delicadeza del encaje.

La actriz mantuvo una línea sobria en el maquillaje. Usó delineado negro, máscara de pestañas, rubor rosado para destacar los pómulos y un labial mate en tono nude.

En cuanto al peinado, llevó el cabello suelto, con raya al medio y ondas naturales. La combinación permitió que el vestido concentrara la atención dentro de una apuesta completamente negra.

Isabel Macedo.

Las imágenes la mostraron posando junto a globos de diferentes colores y disfrutando de la celebración. La publicación recibió numerosos comentarios de sus seguidores, que la felicitaron por su cumpleaños y elogiaron el conjunto elegido.

El festejo junto a Juan Manuel Urtubey

Durante la celebración, Isabel Macedo estuvo acompañada por su esposo, Juan Manuel Urtubey. Ambos posaron juntos para una de las fotografías difundidas en las redes sociales.

El exgobernador de Salta eligió una vestimenta más clásica para la ocasión. Combinó un pantalón negro de vestir con una camisa celeste y un suéter beige, además de sumar un reloj deportivo.

Macedo y Urtubey compartieron el encuentro con un grupo de amigas de la actriz. El festejo se desarrolló en un ambiente íntimo y quedó registrado en una serie de fotografías que posteriormente fueron publicadas en Instagram.