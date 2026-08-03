Comenzaron los Juegos de la Ciudad para personas mayores con 38 equipos de Newcom

REDACCIÓN ELONCE
El certamen comenzó en el Quique Club con la participación de 38 equipos de Newcom mixto. La propuesta busca fomentar el deporte, la integración y el envejecimiento activo, pudo saber Elonce.
Los Juegos de la Ciudad para personas mayores comenzaron con la participación de 38 equipos de Newcom mixto en el Quique Club de Paraná. La iniciativa, organizada por la Municipalidad, busca promover la actividad física, la integración social y el compañerismo entre los adultos mayores.
Durante la jornada inaugural estuvieron presentes autoridades municipales y representantes del club anfitrión, quienes destacaron el crecimiento sostenido de esta disciplina en la capital entrerriana.
La directora general de Integración Social para Personas Mayores, Betiana Brunengo, resaltó que la propuesta apunta a fortalecer hábitos saludables a través del deporte. "Hoy es la presentación de los Juegos de la Ciudad. Comenzamos acá en el Quique Club y esperamos disfrutar de una gran jornada con 38 equipos de Newcom", expresó.
Un deporte que sigue creciendo
Brunengo señaló que el certamen es impulsado por la Municipalidad de Paraná y agradeció el acompañamiento de la intendenta Rosario Romero y el secretario municipal de Desarrollo Humano, Juan Enrique Ríos, para concretar una nueva edición.
"Seguimos incentivando el deporte, construyendo grandes valores con las personas mayores y promoviendo la salud", sostuvo.
El presidente del Quique Club, Juan Pablo Spoturno, valoró que la institución sea sede de la competencia y destacó el crecimiento que tuvo el Newcom en los últimos años.
El Quique Club, sede del inicio del torneo
"Es la primera experiencia que tenemos recibiendo esta competencia y es muy importante para el club. Hace dos años comenzamos con esta disciplina y vemos cómo sigue creciendo", manifestó.
Además, indicó que la posibilidad de organizar este tipo de encuentros fortalece el desarrollo deportivo tanto de la ciudad como de la provincia.
El dirigente remarcó que el Newcom se consolidó como una de las actividades más elegidas por las personas mayores debido a su carácter recreativo, inclusivo y social.
Participación de equipos de toda la ciudad
La competencia reúne a 38 equipos de Newcom mixto, integrados por representantes de distintos clubes, centros de jubilados y barrios de Paraná.
Durante la presentación pudieron observarse delegaciones de instituciones como Club San Agustín, Paraná Rojo y distintos centros de jubilados, entre otros equipos que participan del certamen.
La actividad continuará con una serie de encuentros deportivos en los que, además de la competencia, se busca fortalecer la integración, la vida saludable y el compañerismo entre los participantes.