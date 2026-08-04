Dueña de supermercado en Santa Fe grabó a 36 niñas y publicó los videos en TikTok: pagará una millonaria multa

Una mujer de 52 años, identificada como Jiaping Wang, admitió haber grabado a niñas que concurrían a un supermercado de Helvecia, en la provincia de Santa Fe, y posteriormente publicar los videos en TikTok sin consentimiento. En un procedimiento abreviado, aceptó pagar una multa millonaria.

El acuerdo judicial se alcanzó este martes durante una audiencia realizada en los Tribunales santafesinos. La mujer fue imputada por ciberacoso en 36 ocasiones, una por cada menor afectada por las publicaciones.

La audiencia fue encabezada por el juez Pablo Busaniche, quien homologó el acuerdo presentado por las partes y quedó a cargo de dictar la sentencia dentro de los plazos establecidos legalmente.

Grababa a las niñas mientras trabajaba como cajera

De acuerdo con la investigación, Wang se desempeñaba como cajera en el supermercado Popular de Helvecia y habría aprovechado esa circunstancia para registrar con su teléfono celular imágenes de distintas menores que ingresaban al comercio.

Los episodios investigados ocurrieron entre 2025 y 2026. Posteriormente, las grabaciones fueron difundidas mediante una cuenta en la red social TikTok.

La Fiscalía estableció que al menos 36 niñas resultaron afectadas, al considerar que las publicaciones vulneraron sus derechos, su imagen y su intimidad.

Los videos recibieron comentarios de contenido sexual

La situación provocó preocupación entre las familias de las menores luego de advertirse la circulación de las imágenes en la plataforma.

Uno de los aspectos que generó mayor alarma fue que algunos de los videos recibieron comentarios de contenido sexual realizados por otros usuarios de TikTok.

A partir de los elementos reunidos durante la investigación, la Fiscalía encuadró la conducta de Wang como una infracción al artículo 84 ter, inciso c, del Código de Faltas y Contravenciones, correspondiente al ciberacoso. La imputación comprendió 36 hechos.

Deberá pagar cerca de $9,5 millones

Como parte del procedimiento abreviado, Wang aceptó abonar una suma cercana a los 9,5 millones de pesos.

Del monto acordado, más de siete millones de pesos serán destinados al hospital de Helvecia, mientras que el dinero restante ingresará al Ministerio Público de la Acusación en concepto de multa.

De la audiencia participaron la fiscal del departamento Garay, Rosario Haeffeli; el defensor particular Alejo Almirón Petrone; la acusada y un intérprete que asistió a Wang durante todo el procedimiento.

Tiene previsto regresar a China

La mujer, de nacionalidad china, tiene previsto regresar a su país de origen una vez cumplidas las condiciones establecidas en el acuerdo judicial.

Tras escuchar a las partes, el juez Busaniche homologó el procedimiento abreviado y deberá ahora emitir la sentencia definitiva dentro de los plazos correspondientes.

La resolución cerrará judicialmente el proceso iniciado por las publicaciones realizadas sin autorización, mientras que el acuerdo estableció una reparación económica y una multa por ciberacoso.